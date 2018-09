Varias empresas y negocios en la región central de Wisconsin se han visto seriamente afectados al comienzo de la semana, debido a que decenas de trabajadores hispanos prefirieron quedarse en casa por temor a ser arrestados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

ICE llevó a cabo una serie de detenciones de indocumentados en todo el estado durante el fin de semana, lo cual sembró pánico entre la comunidad latina, incluidos aquellos que se encuentran en el país de manera legal.

“Incluso las personas documentadas estaban preocupadas porque el aspecto hispano los haría sentirse blanco (de los operativos)”, dijo Tony González, defensor de la comunidad hispana en el área de Wausau, a WSAW.

Al menos 10 inmigrantes fueron arrestados por agentes de ICE en Wausau, Abbotsford, Colby y Dorchester desde el viernes. ICE indicó que las personas detenidas tenían órdenes de arresto y que no se trató de redadas contra los inmigrantes.

We’re holding packed mass meetings tonight in Milwaukee & Green Bay to plan our response to ICE raids that have terrorized Wisconsin communities the past 4 days.

We will not be intimidated by Trump & his enablers’ white nationalist campaign of terror against immigrant families. pic.twitter.com/JpA2nvmENx

— Voces de la Frontera #DreamActNow (@voces_milwaukee) September 25, 2018