La excandidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, hizo un llamado a defender la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), programa que ha beneficiado a más de 800,000 inmigrantes pero cuyo final anunciaría este martes el presidente Donald Trump, según se ha trascendido.

“No hay tiempo que perder – debemos luchar con todo lo que tenemos para #DefenderDACA. Gracias, @jorgeramosnews, por compartir estas poderosas historias”, escribió Clinton en su cuenta de Twitter, agradeciendo también la publicación del periodista Jorge Ramos, quien desde su perfil en la misma red social realizó una petición al presidente Donald Trump.

No time to waste – we’ve got to fight with everything we’ve got to #DefendDACA. Thanks, @jorgeramosnews, for sharing these powerful stories. https://t.co/rNtZZ4ONBy — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 4 de septiembre de 2017

“Por favor, @realDonaldTrump, lea estas historias antes de tomar una decisión final sobre DACA. Los #DREAMers son estadounidenses, igual que sus hijos”, comentó Ramos, a quien han sido enviados miles de mensajes sobre las posibles familias afectadas en caso de dar por concluida la iniciativa que puso en marcha el gobierno de Barack Obama.

Please .@realDonaldTrump read these stories before you make a final decision on DACA. #DREAMers are Americans, just like your children. https://t.co/4eumYJXd9A — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 4 de septiembre de 2017

Chelsea Clinton, hija de Hillary y del expresidente Bill Clinton, se unió a las críticas a Trump también a través de Twitter. “¿Cómo está decidiendo terminar #DACA y desbaratar cientos de miles de vidas de #DREAMers acorde con el espíritu de hoy, Día Nacional de Oración?”, cuestionó Chelsea.

How is deciding to end #DACA & disrupt hundreds of thousands of #DREAMers‘ lives in line with the spirit of today’s National Day of Prayer? — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) 4 de septiembre de 2017

El presidente Trump podría anunciar el final de las protecciones a los jóvenes inmigrantes que entraron al país de forma ilegal siendo niños, pero con una demora de seis meses, dijeron el domingo fuentes con conocimiento de la decisión a la agencia The Associated Press. La demora en el desmantelamiento formal de DACA buscaría dar tiempo al Congreso para decidir si quiere o no abordar el estatus de los conocidos como ‘dreamers’ en una ley, de acuerdo con dos personas familiarizadas con la idea del presidente.