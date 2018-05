Una ciudadana estadounidense de Tennessee cuya madre fue arrestada el mes pasado en una redad del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quiere que el gobernador del estado conozca lo que es vivir con el miedo a ser deportado, informó el medio Knox News.

Guadalupe Campos, una joven ciudadana de 18 años, vive sin su madre desde que esta fue detenida por inmigración durante un operativo en una procesadora de carne en condado de Grainger donde cerca de 100 personas fueron arrestadas, según el medio.

#BREAKING Families of workers detained in ICE raid 'greet' Gov. Bill Haslam at Carson-Newman graduation https://t.co/AIjzvxXcfa

— knoxnews (@knoxnews) May 4, 2018