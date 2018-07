Un grupo de defensa de hispanos perteneciente a la red de los multimillonarios Charles y David Koch celebrará un foro en el Capitolio para analizar en qué estado se encuentra la legislación en materia de inmigración y, en particular, qué tipo de solución ofrecerán para los llamados “Dreamers”.

El evento incluirá una mesa redonda con los legisladores, entre los cuales han garantizado su participación los republicanos James Lankford, senador por Oklahoma, y Jeff Denham, representante republicano por California, informó The Libre Initiative (La Iniciativa Libre), grupo a cargo de la organización, reportó The Hill.

The Libre Initiative es un grupo perteneciente a la red fundada por Charles y David Koch, reconocidos por ser de los más constantes y generosos donantes del Partido Republicano, pero también entre los principales interesados en que se ofrezca una legislación que proteja a los “Dreamers”, jóvenes traídos al país de manera ilegal durante su infancia.

“La incertidumbre actual que enfrentan los ‘Dreamers’, quienes no conocen otro hogar que Estados Unidos, les dificulta planificar su futuro, y eso complica las cosas para sus familias, comunidades y otros que se benefician de sus contribuciones”, dijo Daniel Garza, presidente de The Libre Initiative.

What are we waiting for? Washington must come together on a bipartisan solution that provides certainty for Dreamers and security improvements along our border. https://t.co/BQ2HcHOokp pic.twitter.com/wcLGvuFXuf

— The LIBRE Initiative (@LIBREinitiative) April 17, 2018