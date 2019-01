La plataforma GoFundMe devolverá a los donantes los más de 20 millones de dólares recolectados para construir un muro en la frontera entre EE.UU. y México, debido a que el promotor ha cambiado partes de la campaña, informan hoy medios nacionales.

El pasado mes, el veterano Brian Kolfage puso en marcha a través de GoFundMe, una plataforma de recaudación de fondos en Internet, una campaña para reunir 1,000 millones de dólares hacia la construcción de un muro en la frontera sur, una iniciativa que gracias a unos 340,000 donantes al día de hoy ha sumado más de 20 millones de dólares.

El viernes, no obstante, Kolfage, un exmiembro de la Fuerza Aérea de EE.UU. y que perdió tres extremidades en 2004 durante el conflicto en Irak, anunció en la web de la campaña la creación en Florida de la organización sin fines de lucro We Build the Wall, Inc. y pidió a los donantes redirigir el dinero a la flamante entidad.

“Cuando creé esta campaña de recaudación de fondos, dije que si no alcanzábamos nuestro objetivo, reembolsaremos a los donantes”, señaló, para luego prometer la devolución del dinero a los contribuyentes a menos que estén de acuerdo con el “nuevo plan para la acción”.

Portavoces de la plataforma de recaudación recordaron aquella promesa para justificar la decisión de devolver el dinero.

While GoFundMe is refunding #GoFundTheWall funds, Brian Kolfage also collected cash that was mailed directly to him.

GoFundMe told @BrandyZadrozny it can't refund that money, and it's unclear what will happen to it.https://t.co/hV0LWe0Xal

— Ben Collins (@oneunderscore__) January 11, 2019