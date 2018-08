El gobierno de Donald Trump ejerce cada vez más presión sobre los jueces de inmigración para acelerar las deportaciones de inmigrantes, de acuerdo con una queja presentada ante el Departamento de Justicia.

La Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, por sus siglas en inglés) presentó la queja el pasado 8 de agosto, por lo que considera una violación de la autoridad del tribunal, ya que en caso de retrasarse en los procesos corren el riesgo de ser destituidos.

El juez “debe quedar solo y protegido en su capacidad para manejar el caso desde el principio”, dijo la presidenta de la NAIJ, Ashley Tabaddor, a la agencia informativa AFP.

Los tribunales de inmigración son parte del poder ejecutivo, no del judicial, por lo que los jueces son nombrados por el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, quien también tiene la facultad de despedirlos.

I obtained a letter from more than 120 scholars condemning the Trump administration’s recent move to use case quotas as a measure of immigration judges’ performance. More here: https://t.co/CPGnCpVBQ1 pic.twitter.com/67R7JiNwJs

— Nicole Narea (@nicolenarea) August 14, 2018