Gobierno publica fotos de avances en construcción de prototipos de muro fronterizo

La construcción de los prototipos para un nuevo muro en la frontera entre Estados Unidos y México avanza en San Diego, California, según se ve en una serie de fotografías publicadas el martes 3 de octubre por el gobierno federal.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) colocó cuatro imágenes en su cuenta de Twitter con la leyenda: “Revisión del progreso: construcción de prototipos del muro está bien avanzada en San Diego”.

Progress check: construction of concrete wall prototypes is well underway in San Diego. #BorderSecurity pic.twitter.com/3iVQgjHid7 — CBP (@CustomsBorder) October 3, 2017

Los contratistas elegidos por el gobierno estadounidense comenzaron el 26 de septiembre a construir los prototipos del muro propuesto por el presidente Donald Trump, un logro importante para su promesa de campaña.

La construcción de los ocho prototipos comenzó tres meses después de lo programado, debido a las objeciones de las empresas que no ganaron las licitaciones. Una lona verde que cuelga en una cerca de tela metálica bloqueó la vista hacia la zona de trabajo, que durará alrededor de 30 días.

CBP podría elegir a varios ganadores, o a ninguno. Roy Villarreal, jefe interino de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego, dijo que otro contratista evaluará cada prototipo, el cual tendrá hasta 9 metros de altura (30 pies) y 9 metros de largo.

Construction on 8 wall prototypes began today in San Diego. The prototypes are designed to deter illegal border crossings. (1/2) pic.twitter.com/WB1rIojgLj — CBP (@CustomsBorder) September 26, 2017

El sitio para construir los prototipos está a aproximadamente 3 kilómetros (2 millas) al este del cruce fronterizo de Otay Mesa en San Diego, al final de la cerca de malla de acero que se extiende desde el océano Pacífico.

Los documentos de licitación indican que cuatro de los ocho prototipos deberán de ser de concreto sólido y que el resto deben ser de “otros materiales”. Trump dijo el viernes que se debería de poder ver a través del muro, lo que pone en duda los diseños de concreto.

Villarreal dijo que los diseños de concreto se construirán con aberturas que permitan a los agentes ver a través de la frontera.

El gobierno enfrenta varias demandas federales en San Diego que pretenden bloquear la construcción de los prototipos y los planes de reemplazar las barreras que ya existen en la frontera de California con México.

El procurador estatal de California, Xavier Becerra, entabló una demanda similar a otras dos querellas interpuestas por grupos ambientales que argumentan que el gobierno excedió su autoridad para acelerar el proceso de construcción del muro.

Una ley de 2005 dio al secretario de Seguridad Nacional los poderes para eximirse de decenas de leyes sobre barreras fronterizas, incluyendo la Ley de Política Ambiental y la Ley de Especies en Peligro de Extinción. La demanda sostiene que la autoridad del gobierno para exentarse de esa ley ya expiró.

El gobierno no ha comentado sobre las demandas, pero emitió dos dispensas desde agosto, las primera desde 2008, en materia de seguridad nacional. Ambas dispensas aplican en California, incluida la que abarca el sitio de la construcción de los prototipos.

Wall Prototype construction continues in#OtayMesa along the border. pic.twitter.com/wAkDStCPK6 — CBP San Diego (@CBPSanDiego) October 2, 2017

El financiamiento para extender el muro más allá de su actual distancia de 1,046 kilómetros (654 millas) continúa en duda. Los demócratas han frustrado la solicitud de Trump de 1,600 millones de dólares para reemplazar 22 kilómetros (14 millas) del muro en San Diego y construir 96 kilómetros (60 millas) en el Valle del Río Grande en Texas, el cual es el corredor con más afluencia para cruces ilegales.

La constructora Caddell Co., de Montgomery, Alabama, y W.G. Yates & Sons Co. de Filadelfia, Mississippi, fueron dos de las empresas que ganaron la licitación para construir un prototipo de concreto y uno de otros materiales.

Otros contratos para prototipos de concreto fueron otorgados a Fish Sand & Gravel Co. de Tempe, Arizona, y a la constructora Texas Sterling Co., de Houston. Los contratos para los prototipos de otros materiales pertenecen a la constructora KWR Inc. de Sierra Vista, Arizona, y a ELTA North America Inc., de Annapolis Junction, en Maryland.

Con información de AP.