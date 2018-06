El gobierno del presidente Donald Trump ha comenzado a analizar huellas dactilares de inmigrantes que datan de varias décadas en un esfuerzo sin precedentes que podría terminar por retirarle la ciudadanía estadounidense a quienes mintieron o presentaron información falsa en sus formularios, reportó el periódico The Washington Post.

La revocación de la ciudadanía, un proceso conocido como desnaturalización, ha sido tratada durante mucho tiempo como una medida rara y relativamente drástica por parte de las autoridades de inmigración, reservadas para extranjeros que cometen crímenes atroces o actos de fraude, o que representan una amenaza para la seguridad nacional.

Pero bajo una nueva política emitida por L. Francis Cissna, director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la agencia está investigando miles de registros antiguos y archivos de huellas dactilares para determinar si los extranjeros hicieron declaraciones falsas o fraudulentas en sus intentos de obtener residencia en los Estados Unidos.

De acuerdo con funcionarios de USCIS y documentos revisados ​​por The Washington Post, los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) digitalizan las huellas dactilares recogidas en la década de 1990 y las comparan con las copias más recientes proporcionadas por extranjeros que solicitan la residencia legal y la ciudadanía de Estados Unidos.

Si las huellas dactilares de décadas acumuladas durante una deportación concuerdan con las de alguien que no divulgó esa deportación en su solicitud de naturalización o que usó un nombre diferente, esa persona podría ser blanco de una nueva división de investigación con sede en Los Ángeles.

Los infractores serán referidos a los tribunales federales donde podrían ser privados de la ciudadanía y ser potencialmente deportados.

Cissna dijo que el esfuerzo es crucial para mantener la integridad del sistema de inmigración del país, reportó el Post.

“Las personas que van a ser afectadas por esto, saben muy bien quiénes son porque se les ordenó irse del país con otra identidad diferente e intencionalmente mintieron al respecto cuando solicitaron la ciudadanía posteriormente”, dijo Cissna en un comunicado publicado en Twitter.

USCIS Director Cissna on the agency’s efforts to maintain the integrity of our nation’s immigration system by prosecuting individuals who fraudulently obtain citizenship. pic.twitter.com/N509t7SFEz

— USCIS (@USCIS) June 12, 2018