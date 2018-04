Decidido a detener la llegada de más inmigrantes, en particular los provenientes de Latinoamérica, el gobierno de Donald Trump prepara una nueva medida para cerrar las vías legales para quedarse en el país a uno de los grupos más vulnerables: las mujeres maltratadas.

El fiscal general, Jeff Sessions, a cargo de los tribunales de inmigración, realiza una amplia revisión para cuestionar si la violencia doméstica o sexual debería ser reconocida como una persecución que justifique la solicitud de asilo político en Estados Unidos, reveló un reporte del sitio Politico.

Tras un caso en 2016, en que un tribunal de apelaciones de inmigración dictaminó que una mujer de El Salvador debía recibir asilo, debido a que fue degradada sicológicamente y atacada sexualmente por su exesposo, Sessions había cuestionado si “ser víctima de una actividad delictiva privada”, como la violencia doméstica, podría cumplir con los requisitos legales de asilo.

Entre otros cambios que afectarían a las mujeres que huyen de la violencia en sus países, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional desean reformular las entrevistas iniciales que los funcionarios de inmigración realizan, para que sea más difícil superar el primer filtro en busca de asilo.

Karen Musalo, directora del Centro de Estudios de Género y Refugiados, señaló que algunas protecciones que Trump intenta anular quedaron establecidas desde hace tiempo en la ley internacional de refugiados.

“If you put it all together,” our director @KarenMusalo says, the Trump Administration “is trying to cut back in every way on access to protection.” @JuliaPrestonNow reports on the Administration’s assault on women fleeing persecution: https://t.co/KJnZ6ake3F @MarshallProj — CGRS – UC Hastings (@CGRShastings) April 17, 2018

“Está tratando de recortar en todos los sentidos el acceso a la protección”, lamentó Musalo, quien dirigió la prolongada batalla legal que resultó en que los tribunales reconocieron que las mujeres que sufrieron violencia doméstica podían obtener asilo.

La iniciativa de Sessions se conoce en medio del avance de la caravana migrante, un grupo de centenares de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras, en su mayoría mujeres y menores de edad, que comenzaron a cruzar el territorio de México a finales de marzo con la intención de llegar a Estados Unidos para solicitar asilo político, ya que huyen de la violencia en sus respectivas naciones.

Dicha caravana provocó la ira de Trump, que además de exigir al gobierno mexicano que la disolviera, amenazando con dar por terminado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de no suceder así, implementó nuevas medidas antiinmigratorias, como el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur.

The big Caravan of People from Honduras, now coming across Mexico and heading to our “Weak Laws” Border, had better be stopped before it gets there. Cash cow NAFTA is in play, as is foreign aid to Honduras and the countries that allow this to happen. Congress MUST ACT NOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

Asimismo, la semana pasada ordenó a las autoridades fronterizas detener prácticamente a todos los solicitantes de asilo que llegaran y acelerar la apertura de nuevas instalaciones de detención, utilizando bases militares si fuera necesario.

BREAKING: Yesterday, we learned DOJ is halting our Legal Orientation Program (LOP) as of April 30th. LOP ensures that all immigrants in detention are provided with essential information they need to navigate the complex legal system, serving over 50K per year. #SaveLOP THREAD: pic.twitter.com/N2fuTM4sty — Vera Institute of Justice (@verainstitute) April 11, 2018

El Departamento de Justicia, en tanto, informó que detendría a finales de abril un programa dirigido por el Instituto de Justicia Vera sobre presentaciones de derechos legales en 38 centros de detención. Para muchas mujeres, las sesiones de orientación fueron la primera vez que descubrieron que podían buscar ayuda legal para luchar por quedarse en Estados Unidos.