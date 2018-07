Gobierno de Trump ignoró informes de inteligencia sobre consecuencias de terminar con TPS

El gobierno del presidente Donald Trump ignoró las advertencias que recibió en informes de inteligencia, respecto a que poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 400,000 centroamericanos provocaría una mayor inmigración ilegal, revelaron documentos judiciales.

Funcionarios de la Oficina Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) advirtieron que terminar con los programas de alivio migratorio para ciudadanos de El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua traería más indocumentados a Estados Unidos, según archivos que son parte de un caso judicial contra el propio DHS, informó CNN.

La evaluación de inteligencia, fechada el 2 de noviembre de 2017, anticipa que los ciudadanos de esos cuatro países tendrían los medios para regresar a Estados Unidos mediante métodos ilegales, y que los salvadoreños y hondureños “tendrían la tasa más alta” de probabilidad de inmigrar ahora como indocumentados.

El informe cita condiciones terribles en los países de origen, incluida la incapacidad de absorber a los inmigrantes que retornarían, así como los lazos que han desarrollado los beneficiarios del TPS en Estados Unidos a lo largo de dos décadas, como el nacimiento de hijos estadounidenses y las hipotecas de sus viviendas.

The Trump administration was warned by intelligence analysts that ending protections for hundreds of thousands of Central Americans living in the US would likely drive a spike in illegal immigration. They did it anyway. https://t.co/4oo0svNJuX

— CNN (@CNN) July 18, 2018