El gobernador de Ohio, el republicano John Kasich, criticó la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y dijo que su estado le da la bienvenida a los jóvenes que ahora ven perder el beneficio migratorio y se encuentren en riesgo de ser deportados.

“Ellos se volvieron una parte muy significativa de nuestra sociedad”, dijo el Kasich en una entrevista con la televisora CBS. “De hecho, en Houston un joven beneficiado con DACA perdió su vida intentando ayudar gente (durante la emergencia del huracán Harvey). Ahora (Trump) los está poniendo en riesgo (de ser deportados)”, agregó.

Dreamers didn’t choose to come here, but they made the best of it. We should welcome them – Ohio welcomes them. pic.twitter.com/gZKgsnIcgb

— John Kasich (@JohnKasich) 6 de septiembre de 2017