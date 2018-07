Gobernador de Nueva York indulta a 5 hispanos para evitar su deportación

El gobernador de Nueva York, Andrew M. Cuomo, indultó hoy a siete personas, cinco de ellas hispanos, para intentar evitar su deportación.

Cuomo señaló que la medida representa un gesto de rechazo a la política migratoria del presidente Donald Trump, por considerarla en contra de las comunidades de inmigrantes.

Un comunicado de la oficina del Gobernador de Nueva York explica que es la tercera vez que Cuomo ha usado la prerrogativa del perdón para proteger a personas que cometieron delitos menores y se enfrentan a una posible deportación, como hizo en diciembre pasado con otras 18 personas.

“En un momento en que el presidente Trump y el Gobierno federal libran una guerra contra nuestras comunidades de inmigrantes, Nueva York se mantiene firme en nuestra creencia de que nuestra diversidad es nuestra mayor fortaleza”, dijo el Gobernador Cuomo.

Today I issued pardons to 7 individuals facing the threat of deportation resulting from minor convictions. While President Trump engages in policies that rip children from their mothers and tries to ramp up the deportation of New Yorkers, we will protect our immigrant communities

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) July 23, 2018