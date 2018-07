El fiscal de distrito de Filadelfia dijo el miércoles que no apoyará renovar el contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), el cual permite que la agencia federal tenga acceso en tiempo real a la base de datos de arrestos de la ciudad.

El fiscal Larry Krasner hizo su declaración luego de que activistas le han exigido a la oficina del alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, que ponga fin al contrato.

Simpatizantes de los inmigrantes dicen que permitir el acceso a las bases de datos en cuestión hará que los inmigrantes sean renuentes a reportar crímenes.

Dos de las tres partes interesadas del contrato, el fiscal de distrito, las cortes municipales y la ciudad, tendrían que votar contra la renovación del contrato con el ICE, cuando éste expire en agosto.

Una portavoz municipal declaró al periódico Philly.com que Kenney no ha decidido si renovará o no, ya que le preocupa la amenaza del gobierno del presidente Donald Trump de dejar de asignar fondos a las ciudades que no se apeguen a las exigencias de la agencia.

Juez federal respalda a Filadelfia

Un juez federal falló en junio que el gobierno del presidente Donald Trump no puede recortar fondos a Filadelfia por la manera como el municipio trata a los inmigrantes sin autorización.

El juez de distrito, Michael Baylson, escribió en un memo de 93 páginas que las condiciones que el gobierno federal impuso al municipio para que pudiera recibir fondos son inconstitucionales, “arbitrarias y caprichosas”. También dijo que las medidas de Filadelfia son razonables y apropiadas.

Filadelfia ha dicho que como “ciudad santuario” solo entregará a inmigrantes ICE si media una orden de arresto firmada por un juez. El municipio estaba batallando contra los esfuerzos federales para bloquear fondos como resultado de su política.