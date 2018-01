El fiscal general de Washington, Bob Ferguson, presentó una demanda contra la cadena de hoteles de bajo costo Motel 6 debido a que la empresa reveló información personal de miles de huéspedes a las autoridades federales de inmigración, lo que violaría la ley estatal.

El fiscal dijo que las acciones del Motel 6 “son perturbadoras e ilegales”. Agregó que la empresa divulgó nombres, fechas de nacimiento, matrículas vehiculares y números de habitación de más de 9,000 huéspedes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), de los cuales al menos seis fueron arrestados.

Ferguson sostuvo que las acciones de la compañía hotelera violan la ley estatal de protección al consumidor.

AG Ferguson announces major lawsuit against Motel 6 over thousands of privacy and civil rights violations pic.twitter.com/rX1gPXECmk

Motel 6 indicó en septiembre pasado que sus empleados en Phoenix ya no colaborarían con ICE, pero Ferguson señaló que la administración sabía que los empleados en Washington eran entrenados para proveer información a las autoridades.

Washington Attorney General sues Motel 6 for giving ICE agents guests lists on a routine basis for at least 2 years https://t.co/ENGeR6XUQJ pic.twitter.com/P3OGRcEROh

— Adolfo Flores (@aflores) 3 de enero de 2018