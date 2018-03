El fiscal de California, Xavier Becerra, divulgó una guía que instruye a los administradores escolares sobre las respuestas a “las fuerzas de seguridad” cuando requieran información personal de estudiantes indocumentados.

La fiscalía estatal precisó que la idea es “ayudar a las escuelas a entender mejor las protecciones que salvaguardan la privacidad de los estudiantes indocumentados y sus familias”.

“En California, casi la mitad de todos los niños tiene un padre o madre que es inmigrante (…) es nuestro deber defender los derechos de estos estudiantes para que su educación no se vea interrumpida”, destacó Becerra.

We at the CA Department of Justice stand by @AsmPatODonnell, @DavidChiu and #AB699 in protecting the rights of undocumented students & their families. CA laws empower schools to welcome all #students, reassuring them of their educational rights. https://t.co/noryTACUkK pic.twitter.com/3vigg7DHoa — Xavier Becerra (@AGBecerra) March 30, 2018

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) “no tiene lugar en nuestras aulas”, declaró el asambleísta demócrata de Long Beach, Patrick O’Donnell, al aplaudir la iniciativa.

“Como maestro, soy testigo de que los estudiantes no pueden aprender si tienen miedo”, agregó.

La guía destaca que 250,000 niños indocumentados, entre 13 y 17 años, están inscritos en escuelas públicas de California y 750,000 estudiantes de primaria y secundaria “tienen un padre o madre indocumentado”.

Around 250,000 undocumented children ages 3-17 are enrolled in CA public schools, and nearly half of all CA children have at least one immigrant parent. It's our duty as public officials and school administrators to ensure that our schools are safe havens for these students. — Xavier Becerra (@AGBecerra) March 30, 2018

La guía busca “que el estado y sus educadores hagan todo lo posible para garantizar que todas las escuelas de California sean refugios seguros para los estudiantes y sus familias”.

Una ley de California prohíbe a las escuelas requerir el número de seguro social federal (identificación que los indocumentados no tienen) y para fines de inscripción escolar se pueden usar documentos como recibos de pago de impuestos de propiedad, contrato de arrendamiento o recibos servicios como luz o agua, entre otros.

Las agencias educativas locales deben desarrollar políticas y procedimientos escritos para el manejo de la información confidencial de los estudiantes si aún no las tienen, según la guía.

TE PODRÍA INTERESAR: Operativo de ICE termina con 115 inmigrantes detenidos en San Diego

También establece que la información sobre país de nacimiento y datos de entrada a Estados Unidos de los estudiantes extranjeros, necesaria para algunos programas específicos, se debe obtener en un proceso diferente al de la matrícula escolar para evitar que el temor por ser indocumentados aleje a los estudiantes o sus padres del registro escolar.

La normativa igualmente señala que las autoridades escolares no pueden suministrar información personal de estudiantes o padres a las autoridades de inmigración, excepto en casos específicos de abuso o maltrato infantil o cuando hay una orden judicial.

Una ley estatal que comenzó a regir en enero de este año declaró a California “estado santuario para indocumentados” y el fiscal Becerra ha presentado varias demandas contra acciones del gobierno federal relacionadas con el cumplimiento de las leyes de inmigración.