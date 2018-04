Han sido cuatro meses y un recorrido de 2,791 millas, pero para Belkis Flores, su “aventura” todavía no termina. Las aventuras, no siempre son divertidas, y las de la hondureña, su esposo y sus tres hijos han estado llenas de terror, lágrimas, bolsillos vacíos con hambre y niños con fiebre sin remedios, durmiendo en donde pudieran.

Por horrible que pareciera la experiencia, Flores no se arrepiente ni un segundo de haber dejado atrás su natal Choluteca, Honduras el ocho de noviembre del año pasado, con rumbo a EE.UU.

“No, no me arrepiento, prefiero pasar mil veces lo que he pasado que estar en Honduras”, dijo la madre de Joseline, Jonathan y Carlos, de 11, 8 y 2 años respectivamente. “Muchas personas no venimos acá a buscar riquezas Muchas personas estamos acá por salvar nuestra vida. Muchas personas estamos acá porque no hayamos otra alternativa más que salir del país”, aseguró Flores a MundoHispánico, en una entrevista en un hotel que una organización local le pagó para que pasara la noche.

La madre, que al entrar por la línea fronteriza de El Chaparral, San Ysidro (California), fue separada de su esposo Wilmer Aguilera, preso en una cárcel de Inmigración, es solo un reflejo de la crisis en Honduras continúa impulsando una inmigración masiva que no da señales de llegar a un fin, a pesar de las estrictas medidas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Una salida por falta de salidas

En un momento en que una caravana de más de 1,000 inmigrantes, muchos procedentes de Honduras, atraviesa México con rumbo a la frontera, las filas de inmigrantes lanzan un grito sobre la realidad de su país.

“La situación de seguridad es muy pobre, a pesar de que el presidente que se autoeligió tiene un proyecto de seguridad en el que todos los ciudadanos pagan un impuesto. La misma policía militar que es pagada por este sector de seguridad es más bien quien ha asesinado a los manifestantes contra la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández. Eso es un tema que el estado, que debe estar protegiendo a la gente en realidad no está protegiendo a la gente, sino que está haciendo el espectáculo de que hay protección”, explicó Suyapa Portillo, experta en la inmigración de Honduras y profesora de Pitzer College.

Portillo explicó que ante un gobierno ilegítimo y débil crece el narcotráfico.

“Hay un triángulo muy interesante entre el gobierno, el narcotráfico y las pandillas. Esos ejes ponen en peligro la seguridad de las personas. Estamos hablando de que las pandillas ahora no solo cobran por transitar en los barrios, pero, si tienes un negocio, si manejas un taxi, entonces la gente más pobre se ve afectada por la violencia, de que si no pagan los van a matar, o les van a matar miembros de la familia o los van a amenazar”, dijo Portillo.

Eso fue lo que le pasó a Flores y a su familia. Flores relata que en agosto una persecución de un delincuente cerca de su casa fue el comienzo del final de su vida en Honduras, hasta ahora.

“Me encontraba en mi casa sola con mis hijos, mi esposo se encontraba en Guatemala trabajando porque no hay empleo en Honduras. De repente la niña me dice ‘mamá, la policía’. Iba siguiendo a un delincuente. Yo salí a cerrar la puerta y el delincuente miró mi puerta abierta y quiso entrar y entonces yo cerré para que él no entrara y la policía lo capturó”, recordó Flores.

Por esa captura otros delincuentes fueron arrestados también, lo que trajo amenazas de muerte a la familia, incluso un enfrentamiento entre delincuentes y el esposo de Flores. Sin contarle a nadie de sus planes, ni siquiera a sus hijos, un 6 de noviembre, le dijeron a los niños que se cambiaran sus uniformes escolares, que comieran y partieron sin mirar atrás, rumbo a la frontera con Guatemala.

“Cruzamos a Guatemala para llegar a Esquipulas. Llegando a Esquipulas compramos otro boleto pidiendo dinero en la calle para poder ajustar hasta poder llegar a la Ciudad de Guatemala. Llegando a la Ciudad de Guatemala lo mismo, pidiendo para poder ajustar para llegar a la frontera entre México y Guatemala”, relató Flores.

En México la familia se puso a trabajar en hoteles. La hondureña recuerda noches que no tenían donde dormir y rogaron en casas y albergues para que les dejaran quedarse. También hace memoria de los días en que sus hijos tenían hambre, o frío o le pedían volver a casa. Sin embargo, no había vuelta atrás.

“El tener a mis hijos calmados, en medio de una angustia, con fiebre, con vómitos, con muchas personas alrededor y con muchos virus. Fue una situación difícil. Eso fue lo más que me frustró, no tener a dónde ir, no tener con quién llegar. No tener quién me apoyara”, recordó.

A pesar de esto, la madre agradece los muchos ángeles que tuvo en el camino que la ayudaron ofreciéndoles trabajo, comida y albergue, algunos gente de la calle u organizaciones comunitarias.

El 27 de febrero, la familia arribó a la línea fronteriza de El Chaparral, San Ysidro a hacer una fila para entregarse a las autoridades migratorias y pedirles clemencia.

La hondureña recordó que en la interminable fila había familias de Honduras, de El Salvador, de Haití, de Guatemala, de Perú, de Ecuador. Cuando llegó su turno recordó las palabras del agente de la patrulla fronteriza. ‘¿Por qué no buscó otro país? ¿Por qué vino aquí?’, aseguró que le dijo el agente.

Luego de ser revisados de pies a cabeza, en San Diego estuvo 11 días en la llamada ‘perrera’.

“Estaba consciente de que me iba a entregar, pero nunca me imaginé que iba a pasar un proceso tan duro, con mis hijos ahí, con fiebre. Nos daban un sándwich. Pero mis hijos me pedían comida y comida y yo les decía: ‘no tengo’ y lloraban y lloraban. Una desesperación, una angustia bien fea”, relató.

En esos momentos, ya Flores había sido separada de su esposo por Inmigración. Entonces fue trasladada al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley donde se quedaron 21 días.

Con la ayuda de una organización comunitaria, Flores se trasladó a Georgia, una parada temporal, para luego llegar a Florida donde tiene familia.

En Georgia conoció a Cynthia Román, directora de servicios de familia de la Asociación Latinoamericana, que a través de contactos comunitarios ayudaron a la familia con ropa, comida, alojamiento en un hotel y sus boletos para trasladarse a Florida.

Román ha sido testigo de otras familias que siguen llegando de Latinoamérica huyendo de la violencia.

“Muchos de los clientes nos cuentan que la situación en sus países se ha vuelto muy difícil. La criminalidad ha aumentado.Ven situaciones de violencia contra gente de su misma comunidad, no solo de parte del crimen organizado, sino a veces también de la misma policía. Así que ellos no tienen a dónde recurrir cuando tienen una situación difícil en su comunidad porque el gobierno no los puede proteger. Y entonces toman la decisión de venir porque se dan cuenta de que la vida de ellos corre peligro y no tienen protección alguna, ni del gobierno, ni de la propia comunidad porque tiene miedo”, dijo la trabajadora social cuya organización recibe personas en esta situación todos los meses.

Rumbo a una “crisis humanitaria”

Ante una caravana de centroamericanos que se dirige sin frenos a la frontera, a pesar de que el presidente Trump ha amenazado con militarizar la frontera sur, y protestó por leyes débiles de inmigración que no permitían a EE.UU. controlar la inmigración ilegal.

Honduras, Mexico and many other countries that the U.S. is very generous to, sends many of their people to our country through our WEAK IMMIGRATION POLICIES. Caravans are heading here. Must pass tough laws and build the WALL. Democrats allow open borders, drugs and crime! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 3, 2018

“Hay caravanas que se dirigen hacia acá. Hay que aprobar leyes más estrictas y construir el muro”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Mientras los países se señalan con el dedo sobre su responsabilidad en torno el éxodo de inmigrantes, familias como la de Flores ruegan por una oportunidad para quedarse.

“Muchas personas no venimos acá a buscar riquezas. Muchas personas estamos acá por salvar nuestra vida. Muchas personas estamos acá porque no hallamos otra alternativa más que salir del país”, sostuvo la hondureña. “En mi caso, dejé todo botado. Ropa, mi negocio, todo dejé botado y mi papá incluso quedó solo. Pero qué puedo hacer. Tengo tres hijos que proteger”.

Para expertos como Portillo, el panorama en Honduras y la cancelación del TPS para los hondureños, es una receta nociva que llevará a más hondureños de regreso a un país, considerado uno de los más peligrosos del mundo.

Esta es una crisis de derechos humanos, porque el problema no solo es la gente que se va, como en esta caravana que se están yendo por la inseguridad y por toda la violencia que se vivió después de la elecciones. Pero también están las personas que están deportando que para febrero ya habían deportado casi 3,000 personas. La mayoría son gente trabajadora, no criminales que fueron detenidos por ICE. Si se llega a cancelar el TPS vamos a hablar de una crisis humanitaria porque el gobierno no tiene un plan de reintegración para los inmigrantes”

Mientras tanto, Flores no pierde la esperanza de quedarse y asegura que le demostrará al gobierno de EE.UU. que tiene buena conducta y que seguirá al pie de la letra todo lo que le requieran para poder permanecer.

“Quiero demostrarle que necesito y merezco una oportunidad por mis hijos, por mi seguridad y la de mi esposo”, dijo Flores.