Edwin González, de 38 años, salió el 1 de junio del centro de detención Joe Corley en Conroe, al norte de Houston, Texas, después de haber sido entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

González fue arrestado el 13 de abril por agentes del Departamento de la Policía de Houston (HPD, por sus siglas en inglés) porque llevaba en sus piernas a su hijo de tres años en el asiento de pasajero delantero y sin cinturón de seguridad.

“Me tuvieron allá y un policía que estaba adentro me preguntó que por qué me trajeron y le dije que no más porque llevé al niño sin cinturón y la que iba manejando era mi esposa ciudadana estadounidense”, dijo en exclusiva a MundoHispánico González, quién salió con una fianza de 5 mil dólares. “Me dijo ‘que fue injusto lo que hicieron, nada más te hubiesen puesto un warning o un ticket”.

De acuerdo con González, Aaron, su hijo, iba sentado con él en el asiento delantero porque se sentía mal.

“Le doy un consejo a todo los que tienen niños, que de verdad que ahorita como las leyes están duras que pongan a los niños en sus respectivos asientos”, apuntó González, quien estuvo a punto de ser deportado a su país natal Honduras. “Para que no vayan a pasar el momento que yo pasé, porque es duro”.

Ahora la esposa de González, Araseli Saldaña, dice estar feliz de tenerlo de vuelta en casa para continuar con su negocio de jardinería.

“Mi vida paró por él, al verlo encerrado y solo poder hablar con el por un teléfono y verlo por una ventanilla en un cubículo no fue fácil”, relató Saldaña sobre las visitas que le hacía a su esposo en el centro de detención.

Según un estudio publicado por el Pew Research Center (PRC), en total, a nivel nacional, ICE realizó un total de 143,470 arrestos en el año fiscal 2017, un aumento del 30% en relación con el año anterior.

Por su parte la vocera de ICE, Leticia Zamarripa, dijo a MundoHispánico que González ingresó ilegalmente a los Estados Unidos en 2006 y por eso se le colocó una detención de inmigración en la cárcel del Condado de Harris luego de su arresto criminal bajo cargos locales de poner en peligro a un niño.

Ahora González dice que espera poder pelear su caso en la corte y recibir su green card pronto por estar casado con una ciudadana estadounidense.