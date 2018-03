Las tres trabajadoras hispanas arrestadas el cinco de marzo tras chocar con una patrulla del Departamento de Seguridad Nacional que estaba estacionada en el centro de Memphis, Tennessee, denuncian haber sido víctimas de un trato racista por parte del agente involucrado en el accidente.

“Soy un agente de inmigración, te voy arrestar, y deportar”, dicen las tres mujeres que fueron las primeras palabras en inglés que escucharon del agente de inmigración, esto sin que supiera si tenían papeles o licencias de conducir. Y las sorprendió que dijo esto siendo un agente hispano, según el mismo les reconoció.

Glenda Méndez, la conductora, Blanca Cruz y Maria Ramírez hablaron en exclusiva con MundoHispánico, sobre el accidente que catalogan como “el peor momento de sus vidas”.

“Fue un accidente pequeño, a penas chocamos el retrovisor”, contó Blanca, quien iba conduciendo, mientras salía de trabajar junto a sus dos compañeras.

Tras el incidente,Glenda bajó del auto para tratar de solventar la situación, sin imaginar que el otro conductor era un agente federal. “Él ya estaba molesto. Me dijo: ‘dame lo que tienes contigo. No tienes licencia, te voy arrestar y deportar. Soy agente de inmigración’”.

“Eres la ley aquí en la tierra, pero no en el cielo, porque lo que cubre arriba de mí es más grande de lo que tú eres. Yo lo enfrenté y eso creo que fue lo peor”, relató Glenda, quien asegura que su respuesta lo enfureció más.

El agente posteriormente fue por las otras dos ocupantes del vehículo, quienes permanecían adentro asustadas.

“Lo primero que nos pidió fue los papeles, le dije que estaban en un proceso, y me dijo que no importaba, que no tenía papeles, que era indocumentada. Nos quería deportar de inmediato, y hacía comentarios racistas”, dijo Blanca, quien iba sentada detrás.

“Nos habló bien feo, nos gritó, hasta nos quitó los teléfonos”, dice María, que también iba en la parte trasera del vehículo. “Le daba duro al carro, decía que abriéramos las puertas y de los nervios ni podíamos abrir”, agregó.

Las tres mujeres, de origen hondureño, afirmaron que lo que más las asombro fue que el hombre las tratara tan mal, a pesar de ser hispano.

“¿Hablas español?”, le preguntó Glenda, a lo que el agente respondió que sí, pero al cuestionarle por qué les hablaba en inglés si era hispano, su respuesta las sorprendió: “No me importa lo que digan”.

Todas las mujeres fueron liberadas posteriormente, después de pagar fianzas de hasta 7,500 dólares, establecer arreglos con ICE, e incluso le colocaron un ‘grillete electrónico’ a una de ellas.

El pasado viernes asistieron a la iglesia Nueva Vida en Memphis, donde celebraron su libertad, compartieron su experiencia, y agradecieron a su pastor, Rolando Rostro.

Rostro fue quien confrontó a los agentes de inmigración en vivo por Facebook, lo que permitió que quedara prueba de lo que ocurrió el pasado cinco de marzo, durante el accidente.

La operación fue confirmada por el vocero de la agencia federal, Thomas Byrd, a MundoHispánico, pero no dio más detalles sobre la razón del arresto o bajo qué condiciones estas hispanas fueron liberadas.