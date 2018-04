Dos de las víctimas de una mujer de Montebello, California, que ha sido acusada de estafar a decenas de inmigrantes que requerían servicios de asesoria legal en materia de inmigración hablaron en exclusiva con MundoHispánico.

Romina Aida Zadorian, de 49 años, fue acusada de estafar ofreciendo servicios de asesoría legal mediante la presentación de formularios de inmigración antes las autoridades del Departamento de Ciudadanía y Servicios de Inmigración.

Los fiscales dicen que entre abril del 2011 y marzo del 2017, Zadorian operó un negocio de inmigración desde su casa en Montebello, al este de Los Ángeles, y se hacía pasar por abogada para inmigrantes que solicitaban tramitar visas, permisos de residencia o ciudadanía.

Los fiscales dijeron que hasta la fecha ha recaudado unos 640,000 dólares de 82 presuntas víctimas a quiénes no les habría brindado lo prometido, y a quienes, además, amenazaba de muerte a quienes reclamaran, según informó la fiscalía de Los Ángeles.

Zadorian enfrenta 112 cargos por delitos graves, según la Oficina del Fiscal del Condado de Los Ángeles.

ENTREVISTAS EXCLUSIVAS CON DOS DE LAS VÍCTIMAS:

“Me prometió que me iba a arreglar los papeles pero la cita de inmigración que me llegó era falsa, mi nombre no estaba registrado en ningún sitio, mi esposa le preguntó qué estaba pasando y ella se enojó y nos empezó a amenazar de muerte que no le preguntáramos porque sabía lo que estaba haciendo”, dijo una de las víctimas cuya identidad mantiene en anonimato por su protección y quien presuntamente fue estafado y perdió más de 5,000 dólares que nunca recuperó.

Esteban Luna, originario de Puebla, México, otra de las víctimas de Zadorian quien había entrado a los Estados Unidos con una visa de turista quería arreglar su estatus migratorio y hacerse residente estadounidense.

Después de recibir un documento que, según Zadorian, era un resguardo para poder viajar de Estados Unidos a Mexico, Luna viajó a visitar a su familia en Puebla, pero a la entrada en el aeropuerto de Los Ángeles fue detenido por las autoridades quienes le dijeron que había presentado un documento falso que tenía la identidad de otra persona

“Me llevaron a un centro de detención en San Pedro y posteriormente a una prisión en Santa Ana, estuve tres meses en un infierno entre criminales y me hicieron firmar una deportación voluntaria, yo solo quería salir de ahí”, dijo Luna sobre su trágica experiencia tras ser estafado por Zadorian.

Luna actualmente vive en México y no puede volver a Estados Unidos pero espera poder tramitar su situación migratoria y algún día poder volver.

“También me da pena por aquellos inmigrantes humildes que han perdido su fortuna y sus ahorros queriendo arreglar sus papeles”, señaló Luna.

Zadorian también está acusada de falsificación de documentos, robo residencial de primer grado, extorsión, disuadir testigos para reportar crímenes, falsificación de artículos valorados en mas de 1,000 dólares entre otros cargos. Según la fiscalía de Los Ángeles, Zadorian fue condenada por varios cargos de robo en primer grado en 2009.

“A veces la gente está desesperada y busca cualquier solución lo importante para el inmigrante es que hay que buscar abogados y verificar el estatus del abogado, se puede ir a la barra del estado de California que se llama California State Bar y se puede ir a la página web y poner el nombre de la persona que está dando los servicios a ver si son abogados”, dijo Leonard Torrealba, abogado para la fiscalía del condado de Los Ángeles.

Zadorian deberá comparecer en una audiencia preliminar el próximo 2 de julio y de ser encontrada culpable podría enfrentarse a una condena de hasta 60 años en una prisión estatal.

Las presuntas víctimas de Zadorian pueden llamar a la División de Protección al Consumidor del Procurador de Distrito al : 213 257 2465