El fin de semana pasado Esteban Guzmán y su madre trabajaban arreglando un jardín al sur de California cuando una mujer anglosajona, de manera sorpresiva, se acercó y empezó a insultarlos.

La diatriba de la mujer incluyó palabras que han sido utilizadas frecuentemente por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como como “animales” y “violadores”, al referirse a los mexicanos, a la inmigración ilegal y a los pandilleros deportados del país.

Los insultos y la confrontación pacífica con la que Guzmán respondió a los ataques de la mujer quedaron grabados en un vídeo filmado por su madre, quien primero recibió los insultos y que ha sido visto y compartido por millones de personas en Twitter y Facebook desde el lunes pasado cuando fue subido a las redes sociales.

A friend, Esteban Guzman sent me this video of a racist white woman harassing him while out working with his mom.

"Why do you hate us?"

"Because you're Mexicans."

"We are honest people right here!"

"Haha..yeah.. rapists & animals."

Trump supporters always reveal themselves 1/2 pic.twitter.com/QugqilTSPZ

— therealkenidrawoods (@KenidraRWoods_) June 25, 2018