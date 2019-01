Un exalguacil de Alabama se embolsó más de un millón de dólares que estaban destinados a gastos de alimentación de inmigrantes detenidos en el Centro de Detención del condado de Etowah, lo que ha movilizado a organizaciones locales para evitar que esta práctica siga ocurriendo.

El exalguacil Todd Entrekin habría aprovechado un resquicio en una ley de la era de la depresión, para retener 1.5 millones de dólares que quedaron como sobrantes en el presupuesto destinado a la alimentación de los inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), indicaron medios locales.

“Tenemos una ley que les permite quedarse personalmente cualquier dinero que no gasten en comida para individuos bajo su cuidado. La cual ha tenido resultados desastrosos”, declaró Frank Knaack, director ejecutivo de Alabama Appleseeds, organización que ha denunciado la práctica en repetidas ocasiones.

Todd Entrekin, presuntamente, habría ahorrado en costos al dar a los detenidos alimentos podridos, con fecha de expiración vencida o donados, lo cual le permitió generar un excedente de 3 millones de dólares, de los cuales podía optar al 50 por ciento, según lo establecido por la ley.

“Lo que vimos en Etowa es solo la punta del iceberg en Alabama, y la Legislatura debe encargarse de este asunto este año para poner fin a esta práctica”, indicó Knaack.

La organización trabaja con otras organizaciones locales para evitar que esta práctica continúe y garantizar que los detenidos reciban una alimentación acorde a los estándares establecidos por ley.

“Estamos trabajando de cerca con el Centro Sureño de Derechos Humanos en legislación sobre este tema y el senador estatal (Arthur) Orr para acabar con esta práctica desde la Legislatura”, declaró.

An Alabama sheriff pocketed $1.5 million by underfeeding ICE detainees. "By serving ICE detainees spoiled, expired, and donated food, Etowah County sheriff Todd Entrekin was able to generate a $3 million surplus, taking 50% of that for himself." https://t.co/cEQ7gVNWZ6

— Jennifer Ouellette (@JenLucPiquant) January 1, 2019