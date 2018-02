A menos que se trate de una emergencia, Tere, una inmigrante de 35 años y madre de cinco niños en la ciudad de Oxnard, California, hace lo posible para evitar salir de su domicilio por temor a caer en las redes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), informó el lunes el medio VC Star.com.

Tere, quien no quiso revelar su nombre real, es indocumentada y le aterra pensar que puede ser detenida y deportada si acude a una cita médica o si va al supermercado. Tere confesó que intenta no dejar que sus hijos se queden sin recibir atención de salud, pero que cuando le toca a ella, prefiere no arriesgarse.

Recientemente, esperó dos semanas padeciendo una infección de oído antes de ver a un médico y cuando por fin se animó, tuvo que acudir a emergencias porque la condición empeoró.

“A menos que sienta que me estoy muriendo, prefiero no salir… no quiero arriesgarme”, explicó.

A medida que recrudece la retórica antiimigrante en el país, los profesionales de la salud y organizaciones proinmigrantes reportan un aumento de casos como el de Tere.

Un estudio reciente por la Kaiser Family Foundation encontró que el miedo a la deportación obliga a muchos inmigrantes a evitar clínicas y hospitales, lo que ha impulsado a grupos de apoya en algunas comunidades a ofrecer talleres de asesoramiento.

No buscar atención médica pone en riesgo a las personas, empeora algunos padecimientos e incluso puede conducir a la muerte, dijo Genevieve Flores-Haro, directora asociada de la organización Mixteco/Indigena Community Organizing Project en el condado de Ventura.

