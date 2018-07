Cooperar con las autoridades de Inmigración y detener a indocumentados cuesta millones al estado de Georgia y a los gobiernos locales que honran programas como el 287 (G). Así lo señaló un estudio reciente del Instituto de Presupuesto y Política de Georgia.

Según el informe, elaborado con estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, honrar arrestos federales costó a los gobiernos locales de Georgia un estimado de $90 millones en la última década.

El documento señaló que a menudo los costos se elevan pues los inmigrantes indocumentados detenidos suelen estar más tiempo en la cárcel que otros reclusos, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no los recoge rápidamente.

“La mayoría de los gobiernos locales cumplen con la política de mantener detenidos a los inmigrantes indocumentados cuando es un pedido voluntario -y no obligatorio- por parte de las autoridades de inmigración”. Explicó Wesley Tharpe, director de Investigación en el Instituto de Presupuesto y Políticas de Georgia. “El costo asociado a esa operación es que eso le costó a los contribuyentes cerca de $88 millones en la última década. Eso es nueve millones de dólares al año”.

Tharpe destacó además que los condados con programas como el 287 (G) generaban gastos adicionales.

“Por ejemplo, en el condado de Gwinnett, los contribuyentes gastan al menos 1.2 millones de dólares al año para cumplir con esta iniciativa y responder a las autoridades federales. Y los costos pueden ser más altos, por gastos indirectos como salarios, por ejemplo”, destacó Tharpe.

Agregó que la mayoría de los fondos no se reintegraban al contribuyente.

“A nivel estatal, los contribuyentes recuperaron menos del 12 por ciento de costos asociados con personas detenidas. En el condado de Gwinnett, sus contribuyentes no recuperaron más del 10 por ciento”, dijo Tharpe.

Estudio causa indignación

Los hallazgos del informe se presentaron en una conferencia de prensa que se celebró el viernes en las afueras del tribunal de Gwinnett, el condado con más hispanos en Georgia, donde 2 de cada 10 personas son de ascendencia latina, según cifras de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Dicha localidad, en la que habitan unas 920, 260 personas, es además la más antigua en honrar el programa 287 (G) en todo el estado.

Allí, líderes comunitarios expresaron indignación ante los hallazgos del reporte.

“Ese dinero se puede usar para fundar parques, bibliotecas, centros comunitarios y muchas cosas por las que los ciudadanos de Gwinnett se preocupan, y no desperdiciarse en perseguir a algunas personas a las que nuestros funcionarios oficiales deberían servir”, denunció Burrell Ellis, director de políticas de la Unión Americana de Libertades Civiles de Georgia.

Brenda López, representante de Norcross por el Distrito 99 de Gwinnett, opinó que programas como el 287 (G) no tienen sentido.

“El propósito del alguacil del condado es mantener la seguridad de la comunidad que sirve. Entonces, cuando uno utiliza al departamento de la policía para hacer funciones civiles, administrativas, de inmigración, están haciendo el trabajo del gobierno federal a nivel del condado y esa no es la función que debemos cumplir. Viceversa, en lugar de ayudar y de proteger, lo que causa es que las personas tengan miedo de reportar crímenes”, sostuvo López.

Para María Palacios la opinión fue la misma. La joven, analista de políticas en la Asociación de Funcionarios Latinos Electos de Georgia (GALEO), calificó de manera negativa el impacto que el 287 (G) tiene en las comunidad de Gwinnett y además, en el condado de Hall, localidad en la que vive.

“Impacta a muchas familias que tienen hijos ciudadanos. Nuestros impuestos se están usando para deportar a gente que no hizo un alto en la carretera y la policía lo detuvo porque no tenían licencia. Los procesan con migración y los deportan. Entonces sí, me molesta que estén usando mi dinero para impactar negativamente a estas familias”, sentenció Palacios.

Al final, los líderes y representantes políticos coincidieron en un mismo llamado a la comunidad. “Que hablen con sus oficiales electos y les dejen saber que no están de acuerdo con estas políticas”.