Apoyar a inmigrantes indocumentados y luchar por ellos le costó un arresto a Jordon Dyrdahl-Roberts, un exempleado del Departamento de Trabajo de Montana, quien dejó su trabajo para evitar colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), el pasado 7 de febrero, y ahora recorre el país pidiendo la eliminación de esta agencia federal.

El estadounidense fue arrestado este miércoles 18 de julio junto a otras 17 personas cuando protestaba en las calles de Miramar, al norte de Miami. Se acostaron sobre el asfalto caliente para pedir el cierre de una sede de ICE donde asegura tratan de manera inhumana a los inmigrantes.

“Yo no tengo miedo. ICE y la Patrulla Fronteriza no me pueden hacer nada, porque no soy inmigrante, ni tengo familia inmigrante. No me pueden tocar”, dice Roberts, quien fue liberado a la una de la tarde de este jueves. “Más estadounidenses deberían sumarse a esta lucha”.

Roberts ha visitado hasta el momento los estados de Florida, Montana, Texas, y Washington, promoviendo el cierre de centros de detención que utiliza ICE, y denunciando lo que cataloga como “malas políticas migratorias” del presidente Trump.

“Los argumentos que utiliza inmigración actualmente basados en la economía, o la seguridad son puras mentiras… Allí están los números, las cifras hablan solas, la comunidad de inmigrante comete menos crímenes”, agregó.

El extrabajador gubernamental quien ahora se ha convertido en un fiel defensor de los hispanos ha creado una red para proteger e incluso esconder a indocumentados perseguidos por ICE.

“Tenemos una iglesia para ofrecer santuario a los inmigrantes, y también una red de personas dispuestas a ayudar, y a esconderlos… sin importar las consecuencias que esto pueda tener”, enfatizó Roberts.

El ahora activista, que se ha hecho popular en todo el país, asegura estar de acuerdo con una reforma migratoria, especialmente ahora. “El sistema de inmigración nunca ha sido bueno, pero actualmente es particularmente un desastre”, afirmó tajante.