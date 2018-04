Un inmigrante identificado como Alejandro Enríquez-Castro fue entregado a las autoridades federales de inmigración luego de que se registró una explosión en una vivienda de Texas que él impactó con su auto, informó FoxNews.

Los oficiales arrestaron a Enríquez-Castro, de 40 años, el 7 de abril en el lugar del incidente, debido a que no portaba una licencia de conducir. La policía de Hurst, unas 11 millas al noreste de Fort Worth, informaron que el hombre usaba varios seudónimos que no pudieron confirmar y que transfirieron su custodia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El inmigrante dijo a la policía que su camioneta se estrelló contra la vivienda debido a que se arruinaron los frenos. El impacto daño una tubería de gas y, unos siete minutos después, la casa explotó.

Tres personas que estaban dentro del inmueble resultaron lesionadas. Dos oficiales que respondieron a la emergencia también fueron alcanzados por la explosión y se están recuperando, informó FoxNews.

El Departamento de Policía de Hurst (Hurst PD) publicó el miércoles 18 de abril un vídeo del tablero de una de las patrullas que atendió la emergencia tras el accidente provocado por Enríquez-Castro y que muestra el momento de la explosión.

En la red social Twitter, la Policía informó que todos los lesionados “están estables y se espera que se recuperarán”. Adjuntó un breve clip que muestra cuando las autoridades llegan a la escena tras el accidente.

We've received requests for the video files from the house explosion on 4/7. Here's a brief video clip from Officer Hiser's dash cam footage that we are able to release. We are thankful that the victims are stable & expected to recover. Our hearts go out to them & their family. pic.twitter.com/k7LCOrOtLn

— Hurst PD (@HurstPoliceDept) April 18, 2018