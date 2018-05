Entre impotencia y dolor: Familiares de joven asesinada por agente de la Patrulla Fronteriza exigen justicia (VIDEO)

Una mezcla de dolor e impotencia viven los familiares de la joven asesinada el miércoles, 23 de mayo, luego de que un agente de la Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le disparara al sur de Texas en la frontera con México. Su padre habló en exclusiva con MundoHispánico y contó el desgarrador momento que viven.

La joven asesinada fue identificada como Claudia Patricia Gómez González, de 20 años, por sus familiares, quienes la describieron como una joven cariñosa, humilde y con grandes sueños.

“Ese cerote, animal tiene que pagar lo que le hizo a mi niña bonita, y humilde… me la mató”, dijo Gilberto Gómez, padre de Claudia. “Yo no le había dado permiso, pero como ella es mayor de edad, respeté su decisión… a ella me la quería todo el mundo”.

Gómez cuenta que se enteró de la muerte de su hija, quien era graduada de perito contador, por medio del video que circulaba en las redes, pero que fue el novio de la joven quien le confirmó la noticia que lo dejó “devastado y lleno de impotencia”.

A través de las redes sociales, el novio de Claudia, Yosimar Morales, envió un conmovedor mensaje: “perder a un ser querido es doloroso, teníamos planes de volver a encontrarnos… un agente de inmigración la mató, le dio en la cabeza. Les pido que me apoyen a hacer justicia”, dijo el joven mientras lloraba con la foto de Claudia en las manos.

Su madre Lidia Gonzales a gritos, y llorando, pide que le entrguen el cuerpo de su hija. “Mi hija no robó nada. la mató el de inmigración, quiero el cuerpo de mi hija”.

Un final inesperado dejó de luto a toda la familia

Según su padre, Claudia planeaba vivir en el área metropolitana de Atlanta, Georgia, donde varios familiares la esperaban con ansias desde el 7 de mayo, cuando salió de su hogar, en San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, pero esto nunca ocurrió.

“Ahora sí que no sabemos cómo reaccionar, estamos en familia tratando de alivianar del dolor”, dice con voz quebrada Hijidio Gómez, tío de Claudia, a quien esperaba volver a ver luego de 14 años, “era un sueño volver a verla, la dejé de ver a los seis años”.

La Patrulla Fronteriza dice que el incidente se registró luego que el grupo de indocumentados, entre los que iba Claudia, presuntamente arremetiera contra oficiales de la Patrulla Fronteriza cerca de la ciudad de Río Bravo, pero para la familia de la víctima esto es una mentira.

“Eso no es cierto, eso no fue defensa propia. Ellos (la Patrulla Fronteriza) siempre se lavan las manos”, comenta Carlos Gómez, otros de los tíos de Claudia. “No tengo palabras como explicarle, tenemos mucho coraje de ver como mataron mi sobrina”.

Los tíos construyeron una caja con la con fotos de Claudia, donde guardarán lo que puedan recaudar de dinero entre sus conocidos, puesto quieren contratar un abogado para que les ayude a hacer justicia, y apoyar económicamente a los padres de la joven.

