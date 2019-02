Los líderes de importantes empresas de Estados Unidos se unieron para exigir al Congreso a través de una carta la solución legislativa que proteja de manera definitiva a los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La carta, organizada por The Coalition for the American Dream, se publicó el lunes en anuncios de página completa en The New York Times y The Wall Street Journal y busca respaldar a centenares de miles de jóvenes inmigrantes, amenazados con ser deportados, para que puedan vivir y trabajar legalmente en el país.

Los llamados dreamers, menores traídos a Estados Unidos por sus padres indocumentados, “son nuestros amigos, vecinos, colegas. No deberían estar esperando fallos de la justicia para conocer su suerte cuando el Congreso puede actuar ahora mismo”, redactaron los empresarios en una carta dirigida a Nancy Pelosi, presidenta demócrata de la Cámara de Representantes y a Mitch McConnell, jefe de la mayoría republicana en el Senado.

La mayoría de los firmantes encabeza empresas del sector tecnológico, entre ellos figuran Tim Cook (Apple), Jeff Bezos (Amazon), Mary Barra (General Motors), Sundar Pichai (Google) y Doug McMillon (WalMart).

En la misiva, los empresarios hicieron hincapié también en el valor que los jóvenes inmigrantes representan para la economía.

“Los estudios realizados por economistas de todo el espectro ideológico han determinado que si el Congreso no actúa, nuestra economía podría perder US$350,000 millones en PIB, y el gobierno federal podría perder US$90,000 millones en ingresos fiscales”, agrega la carta. “Ahora es el momento de que el Congreso apruebe una ley que brinde a los dreamers la certeza que necesitan”.

A mediados de enero, Donald Trump propuso prorrogar DACA por tres años a cambio de la votación por el Congreso de los fondos requeridos para la construcción del muro en la frontera sur.

En enero, la Corte Suprema volvió a desestimar intervenir en la disputa sobre DACA, que actualmente protege de la deportación a 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como dreamers.

