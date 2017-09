El padre de Facebook reclama a Trump que no le haga daño a los ‘dreamers’

El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, reiteró el en la poderosa red social su apoyo al programa que ha impedido que cerca de 800,000 jóvenes traídos a Estados Unidos durante su infancia sean deportados, informó The Hill.

Zuckerberg publicó un post el jueves en Facebook en el que volvió a defender el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado en el año 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación inmediata a estos cientos de miles de jóvenes que han pasado la mayor parte de sus vidas en Estados Unidos.

Además, de protegerlos de la deportación, DACA les concede permiso temporal de empleo. A cambio, los jóvenes deben cumplir con unos requisitos de educación y conducta y someterse a una renovación al programa cada dos años. Contrario al argumento de los detractores de DACA, el programa no concede residencia permanente; ni siquiera un visado temporero de inmigrante legal.

A los cerca de 800,000 jóvenes que se han acogido a DACA se les conoce como “soñadores”, o “Dreamers”, por su reiterada aspiración a ser algún día ciudadano del país que consideran también suyo.

Los fiscales generales de 10 estados republicanos han amenazado a la administración del presidente Donald Trump con impugnar en los tribunales DACA a menos que sea eliminado a más tardar este martes 5 de septiembre.

En respuesta al ultimátum, la Casa Blanca anunció ayer que el martes dará a conocer el destino de DACA. Medios conservadores anticipan que el programa será eliminado y sus cerca de 800,000 beneficiados tendrían que abandonar Estados Unidos una vez venzan sus permiso de trabajo.

“Necesitamos a un gobierno que proteja a los soñadores”, escribió Zuckerberg en su post en Facebook. “Hoy me uno a los líderes de negocios de todo el país que están solicitando a nuestro presidente que mantenga el programa DACA y proteja a los soñadores del miedo a la deportación”, añadió.

Zuckerberg también contestó los comentarios que escribieron varios usuarios de Facebook en respuesta a su post a favor de DACA. Un usuario le preguntó por qué los soñadores no han hecho nada para convertirse en ciudadanos si llevan tanto tiempo en Estados Unidos. Zuckerberg respondió que no es que no hayan hecho nada sino que la ley no les permite ahora mismo ningún camino para regularizar su estatus inmigratorio.

“He sido mentor de un estudiante que lo que más quisiera es poder obtener su ciudadanía y quizás aspirar a algún puesto electivo algún día, pero ahora mismo no tiene forma de lograrlo”, añadió en su respuesta.

Otro usuario le dijo que los soñadores violaron las leyes de inmigración. Zuckerberg contestó que “el único crimen de los soñadores ha sido haber sido traídos por sus padres”.

“No fue su decisión. América es el único país que han conocido y trabajan duro todos los días para contribuir a la economía y a sus comunidades. Sí, tenemos leyes y tenemos que arreglar nuestro sistema inmigratorio pero también debemos ser proporcionales en nuestra respuesta a los infractores. Arruinar la vida de estos jóvenes deportándolos u obligándolos a vivir con miedo no es el camino correcto”, dijo el fundador de Facebook.

Según The Hill, la reiterada defensa de Zuckerberg a DACA ha aumentado la especulación de que el joven empresario y multimillonario de 33 años aspire en el futuro cercano a alguna posición electa.