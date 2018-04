El futbol, puente de comunicación para inmigrantes y policías

La pasión por el futbol será la clave para unir a inmigrantes y policías en un partido amistoso el próximo 12 de mayo en el distrito neoyorquino de Staten Island, que busca fomentar la confianza y respeto entre ambas partes.

Inmigrantes y agentes compartirán en el mismo equipo compuesto por hombres y mujeres, por lo que dependerán uno del otro cuando los equipos se enfrenten en el gimnasio del Colegio de Staten Island en el primer “Torneo de los sueños”, de fútbol sala (en cancha de suelo duro con 5 integrantes por equipo).

💥BIG!💥#OnStatenIsland we R building bridges! We R partnering w/ @NYPDstatenIslnd 2 host 1stsoccer/futsal #TournamentofDreams w/players from NYPD/immigrant community playing on same coed teams in friendly matches @dianesavino @StevenMatteo @MiraWassef @LiottaPaul @TraceyPorpora1 pic.twitter.com/mKZf9ImDPe

— Cesar Vargas, Esq. (@DREAMerJ_D) March 30, 2018