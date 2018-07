El costo de las deportaciones de familias de estadounidenses y mexicanos

Es como si Letty Stegall estuviese allí, en su casa de Estados Unidos, junto a su hija, alentándola para que complete sus tareas escolares. Cuando su esposo va a la tienda de comestibles, ella arma la lista de cosas a comprar con él. En el bar donde trabajaba, sigue dándole una calurosa bienvenida a los clientes y durante la cena en su casa, ve lo que cocinó su familia.

El rostro de Stegall, sin embargo, aparece solo en una pantalla y sus palabras llegan a través de conexiones telefónicas inestables y de una andanada de mensajes de texto. Su familia está a 2.575 kilómetros (1.600 millas) de distancia. Una mujer que se casó con un estadounidense, dio a luz un hijo estadounidense y se siente estadounidense fue deportada a su México natal.

“Quisiera estar allí. Es lo único que deseo”, comenta acerca de su vida en Kansas City, Missouri. “Quiero estar de nuevo con mi familia”.

A medida que Estados Unidos endurece sus políticas hacia la inmigración ilegal, miles de personas que se sentían como en su casa en suelo estadounidense se han tenido que ir. A menudo dejan atrás esposos e hijos estadounidenses y deben encontrar la forma de salir adelante con familias desgarradas. Estudios indican que entre 8 y 9 millones de estadounidenses, la mayoría de ellos menores, viven con al menos un pariente que no está en el país legalmente, lo que hace que cada paso que se da para deportar a un inmigrante probablemente afecta a un ciudadano estadounidense o un inmigrante con status legal.

La deportación de Stegall implica que probablemente no pueda regresar a Estados Unidos por una década. Ella reza para que el papeleo para regularizar su situación a partir de su matrimonio con un estadounidense dure no más de dos años, pero no tiene garantías.

Por ahora, es una extraña en una tierra vagamente familiar, de la que se fue a los 21 años, en 1999. Su teléfono y su computadora son su único vínculo con una vida que ya no es suya. Cuando su hija de 17 años Jennifer Tadeo Uscanga llega a la casa de la escuela, Stegall está allí, recibiéndola a través de FaceTime. Observa imágenes transmitidas por 16 cámaras en el bar que sigue manejando desde la distancia. Le envía a Steve Stegall, su esposo desde hace seis años, un beso al acostarse, apoyando sus labios en la pantalla del celular.

El mundo análogo en cuatro dimensiones que tanto disfrutaba fue aplanado y digitalizado. Está consciente de lo extraño que parece todo, pero se pregunta si tiene alguna otra alternativa. ¿Debe sacar a Jennifer del único mundo que conoce, donde sus sueños de ir a la universidad y tener una carrera parecen tan posibles? ¿Debería pedirle a Steve, nacido y criado en Kansas City, que deje el negocio y su casa para irse a vivir a una tierra cuyo idioma no habla y cuya seguridad podría verse comprometida por los carteles de las drogas?

“Lo perdí todo”, comenta. “Estoy sola”.

____

Stegall camina por calles de viviendas modestas, pintadas en colores brillantes, junto a árboles de guayabas amarillas y a una carnicería de la que cuelgan salchichas que parecen adornos de navidad. Palmeras tapan un cielo azul y abajo hay una cantidad de flores moradas.

Abunda la belleza en Boca del Río, una pequeña ciudad en el Golfo de México, pero a Stegall le cuesta disfrutarla. Ni siquiera cuando dobla en la esquina y se topa con un mar azul cambia su espíritu. Se moja la cara con agua salada y se frota los brazos. Esta sería una linda vacación, se dice, pero es una copia barata de la vida que llevó hasta hace unos pocos meses.

Stegal se crió a dos horas de aquí, en Cosamaloapán, una región plana, agrícola, de Veracruz, estado de la costa oriental de México. Sus padres tenían una mueblería que les permitía vivir bien, pero las historias de una prima que se radicó en Overland Park, Kansas, convencieron a Stegall de que tendría más oportunidades en Estados Unidos. Fue así que le pagó a un coyote 3.000 dólares para cruzar el río Bravo.

Fue pillada y devuelta a México, pero al día siguiente logró cruzar la frontera. Llegó a la zona de Kansas City y consiguió trabajo como ayudante de mozo. Se especializo en ese campo y fue progresando: mesera, bartender y finalmente administradora de restaurantes.

Se casó y dio a luz a Jennifer, pero el matrimonio no funcionó y se divorció. Luego se enamoró de Steve, para quien Jennifer es como su propia hija. Stegall habla bien inglés y tiene un buen salario. Junto con Steve compraron una casa y ella llegó a ser el alma de The Blue Line, un bar que administra con su marido. Durante los Juegos Olímpicos, se envolvió en una bandera roja, blanca y azul, y cuando se tocaba el himno estadounidense, se le erizaba la piel y le pedía a su esposo que se sacase el sombrero en un acto solemne.

Mientras tanto, sus padres le hablaban de secuestros y decapitaciones en Cosamaloapán, luego que un cartel de las drogas tomara control de la zona y la familia fuera desplazada. Dejaron sus hogares y negocios, y huyeron a Boca del Río. Stegall agradeció a Dios por haberse ido a Estados Unidos. Ella pensó que nunca más volvería.

El miedo de ser atrapada por inmigración en Kansas City iba disminuyendo con cada año que pasaba. en el país La campaña de Donald Trump y su dura retórica sobre la inmigración ilegal llamó su atención y despertó algo de preocupación. Pero él habló de atrapar a violadores, asesinos y pandilleros, y ella no estaba en ninguna de esas categorías.

Ella cargaba su tarjeta del Seguro Social, obtenida a través de su matrimonio, su permiso de trabajo y licencia de conducir a todas partes por si acaso. Sin embargo, el 26 de febrero, Stegall estaba saliendo en reversa rumbo al gimnasio, cuando entraron tres autos. Los agentes saltaron, abrieron la puerta y le dijeron que estaba bajo arresto. Les instó a mirar su documentación y pensó que todo había sido un error.

“Estoy casada con un ciudadano estadounidense”, suplicó. “Tengo una hija ciudadana”. Seis años antes, la policía la había detenido a unas cuadras de su casa y la había acusado de conducir en estado de ebriedad. El arresto hizo que las autoridades se dieran cuenta de que ella estaba en Estados Unidos ilegalmente. Stegall pasó un mes en la cárcel y su caso entró en el sistema de inmigración.

Llora cuando cuenta el incidente, consciente de que podría no estar en esta situación si no hubiera estado detrás del volante. Sabe que está pagando caro por su error, pero también está convencida de que su deportación fue injusta.

Se pregunta por qué los esfuerzos de represión del gobierno parecen enfocarse en ella y en otros infractores de la ley de bajo nivel en lugar de ir por los “bad hombres” que Trump dijo que desterraría. ¿No tienen su hija y su esposo el derecho de mantener a su familia intacta? ¿Acaso no pagó por años sus impuestos, aprendió inglés, vivió una vida prístina?

“No eliminaron a las personas que son peligrosas”, dice Stegall, de 41 años. “Los asesinos siguen allí. Los gánsteres siguen allí. Los violadores todavía están allí”.

Mientras que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos a menudo resalta las condenas por crímenes de algunos de sus arrestados, las detenciones de inmigrantes por contravenciones como manejar borracho (59,985 en el año fiscal 2017) superan los condenados por homicidio, agresión sexual o secuestro (en total 6,553 en 2017). Mientras tanto, las detenciones de inmigrantes sin condenas penales se han incrementado significativamente desde que Trump asumió la presidencia.

Oficialmente, el proceso de deportación de Stegall comenzó bajo la presidencia de Barack Obama. Él fue llamado por importantes activistas pro inmigrantes como el “deportador en jefe” por iniciar un proceso que deportó a cientos de miles de inmigrantes por año en un esfuerzo por demostrarle al Congreso que el Partido Demócrata estaba dispuesto a hacer cumplir la ley de inmigración para que se aprobara una reforma migratoria.

Sin embargo, luego cambió de táctica y en los dos años finales de su presidencia pidió a ICE ejercer su poder discrecional para diferir las deportaciones contra ciertos migrantes con órdenes de deportación pendientes, incluidas las personas que tienen familiares ciudadanos. niños y viviendo en Estados Unidos antes de 2010.

Un arresto por manejar embriagado es visto, generalmente, como una deportación que tiene “una prioridad de nivel medio”, dice Randy Capps, un experto del Migration Policy Institute, y personas como Stegall a menudo podían permanecer en la última parte de la presidencia de Obama si recurrían a chequeos regulares ante ICE, que implica el pago de tarifas, la toma de huellas dactilares y no meterse en problemas.

Una orden ejecutiva emitida por Trump cambió todo eso al declarar que cualquier inmigrante sin estatus legal está sujeto a arresto. Incluso el camino que antes se consideraba como el más simple: un matrimonio legítimo con un ciudadano, ya no es suficiente para evitar la deportación.

Stegall no solicitó la residencia permanente después de casarse porque su ex abogado le dijo que no tenía de qué preocuparse con un esposo e hija ciudadanos y porque, de acuerdo con las leyes, probablemente tendría que regresar a México y esperar la ciudadanía allí.

Cuatro días después de su arresto de febrero, Stegall ganó la suspensión de la deportación en la corte a la espera de una audiencia. Pero ICE ya la había encadenado a bordo de un vuelo a Brownsville, Texas, donde la mandaron cruzar a pie a México. Su familia, aliviada por la victoria en la corte, ni siquiera sabía que ella se había ido.

“La nueva normalidad, de verdad, es apresurarse y sacar a la gente del país, independientemente de lo que esté sucediendo”, dice el abogado actual de Stegall, Rekha Sharma-Crawford.

___

En una casa de dos niveles en una calle limpia y sombreada por árboles en Kansas City, cada pared, mesa y estantería están cubiertas de fotos, pero una de las caras sonrientes está ausente. En esa ausencia, las plantas se marchitaron y murieron, y la ropa salió del lavado teñida de azul. La hora de la cena, antes una fiesta que encantaba los paladares de Steve y Jennifer, se ha convertido en un trámite. Las celebraciones familiares ahora suelen incluir lágrimas.

“No está muerta”, dice Jennifer, nativa del área de Kansas City, sobre su madre. “Pero ella no está aquí”.

El marido de Stegall está deprimido y se abraza a un oso de peluche rosa que está en la cama, cuando no está luchando para mantenerse a flote. Los suegros de Stegall, que construyeron sus vidas en Kansas City como sus padres antes que ellos, han pospuesto su retiro a una casa en el lago porque tienen que trabajar en el bar para reemplazar a la mujer que consideran su hija.

Pero, sobre todo, un adolescente que piensa que su madre es su mejor amiga ha quedado sin su confidente.

Cuando llegó el cumpleaños de Jennifer, justo después de que Stegall fuera deportada, consiguió degustar su plato favorito: fettuccine alfredo en el restaurante Olive Garden. También le regalaron el perfume de Versace que quería como regalo. Su madre apareció en FaceTime para cantarle el feliz cumpleaños. Pero nada de eso fue suficiente para calmar su tristeza.

Cuando se acercaba su baile de graduación, deseó que su madre estuviera cerca para irse de compras, y en la gran noche, cuando necesitaba que alguien le hicera un dobladillo a última hora, no hubo nadie que la ayudara.

Cada ocasión memorable que le espera a Jennifer (su último año en la escuela, la Navidad, su graduación, el ingreso a la universidad) estará marcado por la ausencia de su madre: su persona más cercana no estará allí para compartir con ella.

“Dios mío”, escribió Jennifer al juez de inmigración que maneja el caso de su madre, “mi propio país ha sido el que me ha causado dolor”.

Antes de la deportación de Stegall, su abogado argumentó que Jennifer estaba sufriendo de depresión y ansiedad por el temor de que se llevaran a su madre. Steve cuenta el momento en que tuvo que decirle a Jennifer que ICE había decidido que su madre era lo peor de su vida. Le gritaron y la adolescente sumergió su cara en el hombro de su padrastro.

“Eramos las mejores amigas”, dice. “Cuando alguien se aleja de ti un día, es solo un gran agujero en tu vida. No la tienes al volver a casa … solo verla en la casa, oírla reír, ¿sabes?”. ”

En The Blue Line, donde el techo está hecho de latón y las paredes cubiertas con patines de hockey, jerseys y palos, el cantinero lleva puesta una camiseta blanca que dice “BringLettyHome” y una caja con banderas tiene una etiqueta que dice “Letters for Letty”.

“La vida aquí es incompleta sin ti”, dice uno. “Un par de tacos y unos tragos en el happy hour no son lo mismo sin tu sonrisa”, dice otro. “No me conoces, pero me puse mal cuando escuché tu historia”, dijo un tercero.

Jennifer Rice, una mesera que ha asumido algunas las tareas de supervisión, lucha para poder poner el palabras lo que ha significado la ausencia de Stegall. Los clientes preguntan por ella todos los días. Su larga lista de responsabilidades ha cambiado. La amiga con la que tantos contaban ya no está.

“De repente, ella se fue”, dice Rice. “Simplemente no puedes ponerlo en palabras”.

No puede evitarlo, un momento después está llamando a Stegall. “Te extraño y cuando hablo de ti, me enojo. Me emociona”, dice Rice mientras comienza a llorar. “Te quiero mucho.” En México, Stegall se quita las gafas para secarse las lágrimas.

Muchos en el bar, incluidos los padres de Steve, votaron por Trump. Les gustó su promesa de devolver empleos a Estados Unidos así como el compromiso de que el comercio con China fuera más justo. Lo apoyaron cuando dijo que los inmigrantes criminales serían deportados. Simplemente no consideraron que Stegall fuera criminal, incluso si vino al país ilegalmente.

“Siempre me he sentido orgulloso de ser estadounidense”, dice Shirley Stegall, la madre de Steve. “Pero ahora estoy avergonzada”.

Jerry Rosetti, toma whisky con agua cerca de la caja que contiene las cartas para Stegall, no cree que debería haber sido deportada y califica la situación como “algo injusto”. Sin embargo, Rosseti continúa apoyando al presidente y todavía piensa que la inmigración ilegal está mal.

“Cambiaría de lugar con ella en un parpadeo”, dice. “No debería estar en México. Debería estar aquí, ahora mismo”.

La dicotomía enoja a Steve. Cuando alguien pone en el mismo lugar la compasión por la situación de su esposa con el apoyo de Trump, se siente confundido.

“Está destruyendo vidas estadounidenses”, dice Steve sobre el presidente. “¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio pueblo estadounidense?”.

___

El tiempo juega trucos divertidos. Stegall recuerda aquellos primeros días en Kansas City, cuando el frío invernal parecía insoportable, los números en los termómetros y las etiquetas de precios eran tan extraños, y la comida desagradable. Luchaba por comunicarse, y se repetía constantemente: “esto es Estados Unidos. Habla inglés”.

Ahora echa de menos las estaciones, ahora es Celsius y pesos que parece que no entiende nada. Ahora extraña las adaptaciones americanas de la comida mexicana y estar rodeada de sus amigos estadounidenses. A veces se sorprende luchando por encontrar la palabra adecuada y en ocasiones habla en Spanglish.

“Tía, estás en México”, interrumpe un sobrino. “Tía, estás en México”.

Ella regresó a la casa de la familia en Boca del Río, y la comparte con otras ocho personas. A medida que la noche se acerca, la computadora frente a ella se ilumina. Está mirando el bar de nuevo, a sus amigos, preguntándose por qué un cliente no ha recibido su comida, y mirando cuando una luz indica que está entrando una llamada que nadie ha respondido.

“Ojalá pudiera entrar a mi computadora portátil”, dice.

Ver su vida anterior desplegada en una pantalla la mantiene ocupada y le devuelve una versión de lo que se le quitó. Y así la masa monótona de momentos que forman una rutina diaria continúa como si nunca se hubiera ido.

“Una hora es un mes”, dice ella. “Un mes es un año”.

Se acerca la medianoche y se ha metido en la cama en la habitación pequeña que era de su sobrino. Las paredes son de cemento y hay un gran espejo rodeado con fotografías familiares. Está acostada, vestida con una camiseta negra con una leyenda que dice Coors Light y los pantalones de la pijama tienen estampado un leopardo. Llama a su hija por FaceTime.

Hablan de la cena y comparten chismes sobre el inminente matrimonio de un conocido. Terminan como siempre lo hacen, con una cadena de oraciones y “te amo”.

Ella y Steve intercambian mensajes de texto sobre si deben ver una película de Netflix juntos pero luego deciden que estan demasiado cansados ​​para hacerlo. Pasan por la banalidad de sus días, bromean sobre perder peso y relatan su visita a un psiquiatra antes de acercarse a la pantalla para decir buenas noches.

Echa un último vistazo a las cámaras del bar, donde la multitud se está yendo. Está demasiado cansada para seguir mirando, así que cierra la pantalla y se va a dormir.

Sueña que volvió a Kansas City, en su casa de techos altos y la puerta de su refrigerador llena de imanes. Sus perros, Blue y Bella, acaban de regresar de la guardería y una de las patas traseras de Blue tiene una herida. Jennifer está enojada, le había dicho a su madre que no enviara los perros allí. Su esposo está discutiendo con ella algo que no podrá recordar al día siguiente.

A pesar de las aparentes peleas, cuando se despierta y lo recuerda, se siente feliz. Fue un buen sueño. Ella estaba de vuelta en casa.