Efemérides del 17 de septiembre: ¿Qué pasó en un día como hoy?

Las efemérides de hoy incluyen el Día de la Constitución estadounidense y el Día de la Ciudadanía. Desde su presentación en 1787, la Constitución ha tenido varias enmiendas en estos 231 años para solventar las necesidades y cambios del país y conservar los principios fundamentales.

Cada año, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos celebra ceremonias de naturalización en todo el país para conmemorar esta importante fecha.

¿Qué más pasó en un día como hoy? un 17 de septiembre de 2001 se registran pérdidas históricas en la Bolsa de Nueva York en el primer día de cotización tras los atentados del 9/11.

Y en la historia de la tecnología Google lanza la versión en español de Knol, en 2008.

Aquí te presentamos algunos de los acontecimientos importantes en el mundo un 17 de septiembre pero de los años 1931 al 2013.

EL SANTORAL

.Día de San Roberto Belarmino: Roberto es “el que brilla por su buena fama”. Belarmino significa “guerrero bien armado”. Defensor de la Iglesia Católica contra los protestantes.

UN DÍA COMO HOY PERO DE…

.1931: Nace la actriz Anne Bancroft.

.1939: La Unión Soviética invade Polonia.

.1948: Asesinan al Conde Folke Bernadotte, mediador por Palestina ante las Naciones Unidas.

.1964: Se inaugura el Museo de Antropología de México.

.1978: El Presidente egipcio, Anwar as Sadat, y el Primer Ministro israelí, Menajem Beguin, firman en Camp David dos acuerdos para la paz en Oriente Medio.

.1980: Muere Jean Piaget, psicólogo y lógico suizo.

.1980: Un comando ajusticia al dictador nicaragüense Anastasio Somoza en Paraguay.

.1991: La Asamblea General admite a Corea del Norte, Corea del Sur, Micronesia, las islas Marsahall, Estonia, Letonia y Lituania como miembros de la ONU.

.2001: Pérdidas históricas en la Bolsa de Nueva York en el primer día de cotización tras los atentados del 9/11.

.2004: La cantante española Rocío Jurado anuncia que tiene cáncer y que va a seguir el tratamiento en Canadá

.2008: Google lanza la versión en español de Knol.

.2009: El Presidente de EE. UU., Barack Obama, suspende la construcción de un escudo antimisiles en Europa.

.2010: Un grupo de científicos británicos identifica una parte del cerebro que parece controlar la introspección en el ser humano, lo que podría coadyuvar en el tratamiento de algunas enfermedades cerebrales.

.2013: Sale el videojuego Grand Theft Auto V.

.2013: La revista Billboard anuncia que la can- tante pop Pink recibirá el galardón como la Mujer del Año, en su evento anual Mujeres en la Música el 10 de diciembre en esta ciudad.

