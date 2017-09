Dos Motel 6 en Phoenix reportaban a ICE a clientes que consideraba indocumentados

Dos moteles de la cadena alojamiento económico Motel 6 se han convertido en sitios de una serie de arrestos de inmigrantes en Phoenix, Arizona, y, de acuerdo con un informe publicado por el diario Phoenix New Times, los empleados de los dos moteles podrían haber estado enviando información de los huéspedes directamente a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Luego de la publicación del Phoenix New Times, Motel 6 divulgó una declaración a través de sus cuentas de Twitter y Facebook, en la que dice que la práctica fue “implementada a nivel local sin el conocimiento de la alta dirección. Cuando nos dimos cuenta de ello, la semana pasada, se terminó”.

Agentes de inmigración detuvieron por lo menos a 20 personas en dos ubicaciones de “Motel 6” entre febrero y agosto, con visitas cada dos semanas, informó el Phoenix New Times. Es probable que el número real de detenciones sea aún mayor, según la misma publicación, debido a que varios documentos de la corte contenían información ambigua sobre los sitios de detención.

Las dos sucursales de Motel 6 donde ocurrieron las detenciones están en barrios predominantemente latinos, no lejos de las panaderías y restaurantes mexicanos. Ambos lugares son de propiedad corporativa y no son franquicias.

El vocero del Departamento de Policía de Phoenix, Jonathan Howard, confirmó al Phoenix New Times que “de vez en cuando y a través de contactos informales”, varios hoteles y moteles han compartido listas de huéspedes con las autoridades.

Una portavoz de la división Phoenix de ICE dijo al diario que no podía confirmar si la agencia revisa rutinariamente las listas de huéspedes del hotel o si investiga los llamados que le hacen los empleados de Motel 6. “Son técnicas de investigación de las que no podemos hablar”, dijo.

Pero añadió que “si hipotéticamente estábamos en algún lugar –si arrestamos administrativamente a algunas personas— eso sucede todo el tiempo. Realizamos operaciones específicas todos los días”.

A National boycott for @motel6 please. They are profiting from a night’s worth of room rent and calling ICE the morning after. https://t.co/HSvHxxFJik

— Milenaac (@milenaac) 13 de septiembre de 2017