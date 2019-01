Luego de que el presidente Donald Trump ha dicho en numerosas ocasiones que México pagará el muro y el país azteca ha respondido una y otra vez que no, una página en GoFundMe está solicitando a las personas donaciones para pagar el muro de Trump y ya ha recaudado más de 18.6 millones en tan solo dos semanas.

La página ‘We the People Will Fund The Wall’, fue creada por Brian Kolfage en el sitio de recaudación de fondos el 16 de diciembre, y en tan solo dos semanas ha recibido donaciones de más de 307,000 personas que apoyan el deseo del presidente Donald Trump de construir un muro.

Kolfage, un veterano amputado de tres extremidades y beneficiario de Purple Heart, les pide a los contribuyentes que ayuden a pagar el muro fronterizo propuesto por Trump cuando se postuló para presidente, según reportó Kiro7 News.

“Como la mayoría de los ciudadanos estadounidenses que votaron para elegir al presidente Trump, votamos por él para que América sea grande de nuevo”. La promesa principal de la campaña del presidente Trump era construir el muro. Y como ha cumplido con casi todas las promesas hasta el momento, este proyecto de muro aún debe completarse”, escribió Kolfage en la página de GoFundMe.

“We The People Will Fund The Wall” is now the second largest GoFundMe campaign of all time. https://t.co/GLiqBL3E9p@GoFundTheWall @BrianKolfage #GoFundTheWall pic.twitter.com/Y8JAwLrgTy

— Jeremiah D. Martin (@jeremiahdmartin) December 26, 2018