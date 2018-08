Directivo de ICE compara centros de detención familiares con ‘campamentos de verano’ (VIDEO)

Los centros de detención donde se encuentran recluidas las familias inmigrantes que fueron detenidas y separadas en la frontera con México se asemejan a un “campamento de verano”, declaró un directivo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Creo que la mejor manera de describirlos sería más como un campamento de verano”, señaló Matthew Albence, jefe de operaciones de ejecución y deportación de ICE, al comparecer ante el Comité Judicial del Senado.

“Estas personas tienen acceso a alimentos y agua las 24 horas, los siete días de la semana. Tienen oportunidades educativas. Tienen oportunidades recreativas, tanto estructuradas como no estructuradas”, sostuvo Albence.

“Hay canchas de baloncesto, hay clases de ejercicios, hay campos de fútbol que ponemos allí. Tienen amplias oportunidades de salud médica, dental y mental. De hecho, muchas de estas personas, la primera vez que han visto un dentista es cuando hemos llevado a uno de nuestros centros (residenciales familiares)”, continuó el funcionario.

Albence hizo estas declaraciones a pesar de las múltiples quejas reportadas sobre abusos sexuales y maltratos en los centros de detención para menores, así como el daño sicológico y emocional que supone el hecho de la separación misma tanto para niños como para adultos.

La senadora por Hawái, Mazie Hirono, preguntó a los funcionarios que comparecieron si querrían que sus hijos permanecieran en uno de los centros de detención familiar del gobierno, a lo que Albence respondió: “Creo que estamos perdiendo el punto … Estas personas están allí porque violaron una ley”.

.@ICEgov testified that the detention centers immigrant families are being held in are like "summer camps." We know that's not true. So I had a simple question for our witnesses– would you send your kids to one of these detention centers? pic.twitter.com/FGMNBh4AxI

— Senator Mazie Hirono (@maziehirono) July 31, 2018