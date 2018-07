La Patrulla Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo a 74 inmigrantes indocumentados que se encontraban escondido tras cruzar clandestinamente la frontera con México, informaron las autoridades policiales.

Uno de los operativos tuvo lugar en el punto de control de Falfurrias (Texas), donde tras una inspección preliminar en un camión, la unidad canina de la CBP halló entre la carga a 12 migrantes ocultos en la parte trasera del remolque.

