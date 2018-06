Los 144 indocumentados detenidos esta semana en una masiva redada en una procesadora de carne en Ohio podrían pasar semanas tras las rejas antes de poder ver a un juez federal, informaron abogados y activistas proinmigrantes al medio digital Cleveland.com.

“Hay un retraso”, dijo Jason Lorenzon, un abogado de inmigración en Cleveland, en una entrevista el día después de la operación. “No hay suficientes jueces y simplemente no hay suficientes recursos para procesar a estas personas”.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutaron una orden de allanamiento en Fresh Mark, una planta procesadora de carne en Salem, y arrestaron a los empleados acusados ​​de violar las leyes federales de inmigración.

Muchas de las personas arrestadas estaban siendo procesadas en las instalaciones de ICE la noche del martes. El centro de procesamiento fue su primera parada antes de llevarlos a centros de detención en Ohio o Michigan, reportó el medio.

La masiva redada del martes fue la segunda llevada a cabo en el estado por las autoridades federales este mes. La primera ocurrió el 5 de junio en una empresa de jardinería y jardinería con sede en Sandusky, donde más de 100 personas fueron arrestadas.

Ambas operaciones son las más grandes llevadas a cabo por los funcionarios estadounidenses en los últimos años y un medio para que el presidente Donald Trump cumpla las promesas que hizo a lo largo de su campaña presidencial de 2016 para cerrar la frontera entre México y Estados Unidos y hacer cumplir las leyes de inmigración.

Abogados y defensores de los inmigrantes dicen que el proceso que comienza desde su arresto hasta el día en que se escuchan sus casos en el tribunal federal de inmigración puede ser largo, difícil de entender y está viciado por el perfilamiento racial, según Cleveland.com.

Una vez que alguien es arrestado, pasa por un proceso de admisión. El proceso puede demorar horas ya que los funcionarios federales llevan a cabo la revisión de antecedentes, las huellas dactilares y si las personas tienen un historial de deportaciones anteriores.

Si han sido deportados anteriormente, no se les permitiría hablar con un juez debido a una ley de inmigración que exige la deportación inmediata de los infractores reincidentes, dijo el profesor y abogado de inmigración de la Universidad Case Western Reserve, Aleksandar Cuic.

La mayoría de las personas arrestadas en Salem y Sandusky enfrentan cargos civiles, dijo Jessica Ramos, abogada de Advocates for Basic Legal Equality, INC. Tienen la capacidad de obtener un abogado, pero el gobierno no los designará ni los pagará, dijo ella. Las personas deben buscar a su propio abogado y pagar por los servicios.

Tanto Ramos como Lorenzon representan a personas arrestadas en ambas redadas. Lorenzon dijo que a su cliente en el caso Sandusky se le asignó recientemente una fecha para el juicio en julio, más de un mes después de que la redada fue ejecutada inicialmente.

“El sistema está hecho para que los inmigrantes fallen”, dijo. “Es un sistema muy complicado”.

Por lo general, las audiencias judiciales y de fianza se realizan dentro de las primeras 48 horas de una redada, dijo Ramos. No está claro si las personas arrestadas han recibido una audiencia de fianza, donde las cantidades pueden oscilar entre 1,500 a 50,000 dólares.