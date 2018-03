Un veterano del ejército estadounidense que estuvo dos veces en Afganistán y había vivido en Estados Unidos desde los 8 años de edad fue deportado a México porque en el 2008 se le halló culpable de tráfico de drogas.

Miguel Pérez Jr., de 39 años y residente de Chicago, fue deportado el viernes, confirmó el lunes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La deportación se realizó luego que el exmilitar perdió una apelación para quedarse en Estados Unidos y el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, se negó a indultarlo.

Antes de abordar su vuelo a San Diego, California, desde el Aeropuerto O’Hare de Chicago, Esperanza Pérez dijo que seguirá luchando por su hijo, quien ahora se encuentra en Tijuana, Baja California.

Esperanza pidió explicaciones en relación a la deportación de Miguel, diciendo que habían deportado a un “héroe”. “¿Cómo se llama esto, lo que le han hecho? ¿Quién es el responsable? ¿Quién va a ser el responsable si mi hijo pierde la vida allá?”. Esperanza teme que su hijo sea blanco de los cárteles de la droga en México debido a su entrenamiento militar.

Vía telefónica, Pérez Jr. dijo que México no es su hogar y que está allá sin su familia y sin sus hijos, y que en efecto su vida corre peligro. “Si no tuviera temor de venir a México entonces por qué no me vine antes de ir a prisión. Hubiera huido y no (lo hice)”.

Agregó que “enfrenté los cargos. Tomé responsabilidad”.

En la fuerzas armadas, Pérez Jr. participó en dos misiones en Afganistán, pero al regresar a Estados Unidos fue arrestado en un operativo antinarcóticos en Chicago. Fue detenido cuando entregaba un portafolio con cocaína a un policía encubierto el 26 de noviembre del 2008.

Pérez Jr. pasó 7 años y medio tras las rejas antes de ser detenido por agentes de ICE, debido a que solo tenía la residencia permanente.

El veterano fue deportado días después de que se negara su solicitud de “ciudadania retroactiva”, debido a la falta de buen carácter moral. Esperanza dijo que se reencontrará con su hijo en Tijuana.

“Es un revoltijo mi cerebro. Estoy muy confundido, con mucho miedo, temor”, aseguró Pérez Jr. “Aunque estoy libre, no es mucho el gozo”.

Confirmando la deportación, Nicole Alberico, portavoz de ICE, dijo que la agencia respeta el servicio y sacrificio de aquellos que sirven en las fuerzas armadas y que cuando se toma acción en relación a un inmigrante con servicio militar “se busca la autorización de un funcionario de alto rango, después de consultar con el jefe de abogados de ICE”.

“Estamos enojados. Nos da vergueza cómo este país está tratando a Miguel Pérez Jr. Lo están tratando como basura”, expresó la pastora Emma Lozano, representante de Familia Latina Unida en Chicago, organismo que ha ayudado con los tramites legales al veterano.

Lozano informó también que la senadora federal por Illinois, Dammy Duckworth, ha presentado una iniciativa de ley privada o personal para que se le otorgue la ciudadanía a Pérez Jr. y que además están apelando la decisión de rechazar su solicitud de ciudadanía retroactiva.

Con información de AP.