El único familiar cercano de seis niños y adolescentes que quedaron huérfanos en marzo, luego de que sus padres murieran durante una persecución errónea iniciada por agentes federales de inmigración, fue capturado y deportado a México, reportó The Bakersfield Californian.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron el miércoles al tío de los menores, identificado como Celestino Hilario García, en su apartamento de Delano, California, informó al periódico la directora ejecutiva de la United Farm Workers Foundation, Diana Tellefson Torres.

“Todavía sufriendo por la trágica muerte de sus padres campesinos… (los chicos) recibieron un nuevo golpe cuando los agentes de ICE deliberadamente arrestaron a su familiar más cercano”, dijo Tellefson Torres. “”Los agentes de ICE específicamente buscaron a Celestino, también un trabajador agrícola, que ahora ha sido deportado a México, dejando atrás una esposa y cuatro niños pequeños”.

La deportación de Celestino llega luego de que los padres de los menores perecieran tras un controversial incidente que aún permanece bajo investigación.

El pasado 13 de marzo, los agentes de ICE comenzaron a perseguir a la pareja mexicana y colocaron luces de emergencia en sus vehículos para detener su camioneta, según un comunicado de la policía de la ciudad de Delano, unas 140 millas al norte de Los Ángeles.

La policía agregó que aunque el conductor se detuvo, partió a gran velocidad cuando los agentes bajaron de su vehículo. La camioneta viró hacia el carril lateral de tierra, volcó y se estrelló contra un poste, provocando que los dos ocupantes murieran.

Las autoridades los identificaron como Santos García, de 35 años, y Marcelina García, de 33.

Funeral mass and viewing for Santos Hilario Garcia and Marcelina Garcia Perfecto, farm worker couple killed after being stopped by ICE, leaving six orphan children. #WeFeedYou pic.twitter.com/JrtY25Fa82

— United Farm Workers (@UFWupdates) April 2, 2018