Departamento de Justicia: usen el término “extranjeros ilegales”

La copia de un correo electrónico del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la agencia ordenó a los fiscales que se refieran a alguien en EE.UU. sin documentos inmigratorios como “un extranjero ilegal” y no como “indocumentado”, reportó CNN.

“La palabra ‘indocumentado’ no está basada en el código de EE.UU. Y no debe utilizarse para describir la presencia ilegal de alguien en el país”, indicó el mensaje.

Un inmigrante que está en los Estados Unidos ilegalmente o cuyo estado inmigratororio es desconocido, debe ser descrito por su país de ciudadanía, agrega el mensaje. Además, la guía especifica que los ciudadanos estadounidenses o titulares de una tarjeta verde se denominan “residentes” del estado o la ciudad donde viven.

Es la más reciente regla de la administración de Trump

Esta norma es la última regla de la administración del presidente Donald Trump sobre cómo el gobierno habla sobre los inmigrantes. A principios del 2018, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, la agencia que procesa tarjetas de residencia, eliminaron la frase “una nación de inmigrantes” de su declaración de misión. La misma agencia también cambió el nombre del Programa de Subsidios de Ciudadanía e Integración que financia clases de inglés y educación cívica para ciudadanos, al Programa de Subsidios de Ciudadanía y Asimilación, reportó el sitio de noticias Quartz.

Los defensores de los inmigrantes dicen que llamar a alguien “ilegal” los deshumaniza y no toma en cuenta las circunstancias extraordinarias de los refugiados, informó Quartz.

¿Cómo han tratado el término “ilegal” los medios de comunicación?

En 2013, The Associated Press Stylebook cambió su terminología para no describir a una persona como ilegal, solo a las acciones que vayan contra la ley. El Libro de Estilo de AP es ampliamente seguido en los medios de comunicación en Estados Unidos. La gran mayoría de los medios utilizan el término “inmigrante indocumentado” para referirse a los que migraron al país y no tienen documentos requeridos por las oficinas de inmigración, y solo usan el término “extranjero” al citar directamente a una agencia del gobierno u oficial, explica CNN.

La guía del Departamento de Justicia en el correo electrónico dice que el objetivo de la norma es “despejar la confusión y ser consistente en la forma en que redactamos nuestras publicaciones” y describe la forma particular en que las oficinas regionales deberían referirse a las personas en los comunicados de prensa.

