El bufete de abogados sin ánimo de lucro Texas Civil Rights Project (TCRP) denunció que un hombre guatemalteco fue separado de su hija de dos años tras cruzar la frontera, violando así la reciente orden del presidente Donald Trump.

TCRP, que ofrece asesoría legal a los inmigrantes indocumentados, explicó que a uno de sus clientes, identificado como Mario Pérez Domingo, lo separaron el pasado 9 de julio de su hija pese a disponer de la documentación en regla.

This is despite a COURT ORDER and an EXECUTIVE ORDER.#stopseparatingfamilies https://t.co/SeaMSal8vd

