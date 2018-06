Denuncian “horribles” condiciones fuera de oficinas de ICE

Congresistas de la Florida están pidiendo un cambio en lo que algunos dicen que son condiciones horribles fuera de un edificio de inmigración en Miramar. La línea para que las personas ingresen al edificio tiende a rodear la cuadra, dejando a la gente parada afuera durante horas, reportó NBC6.

“Las personas se aparecen a mitad de la noche solo para poder obtener un lugar de estacionamiento y ponerse en línea temprano, y literalmente permanecen aquí todo el día”, dijo la representante Debbie Wasserman Schultz a NBC6.

Condiciones infrahumanas para atender inmigrantes

Muchos inmigrantes van al edificio de Inmigración y Aduanas en Miramar para un “check-in” obligatorio con el gobierno de los EE.UU. “No he desayunado y no he tenido agua todo el día, y todavía estoy aquí”, comentó una inmigrante a NBC6.

La misma mujer dijo a NBC6 que ella vino de Homestead para una cita de 7 a.m. y esperó hasta las 3 p.m. para poder ser atendida. Ella perdió todo un día de trabajo, solo para descubrir que debía regresar para otra cita en tres meses.

Además de las largas filas, solo hay 35 puestos de estacionamiento para acomodar a las cientos de personas que visitan el edificio cada día.

La representante Debbie Wasserman Schultz dijo el jueves que se unió a Alcee Hastings para abordar los problemas con el personal de ICE.

“La alcaldesa y la congresista Debbie Wasserman Shultz y yo seguimos presionándoles para obtener una línea de tiempo que puedan proporcionar refugio. Planteamos el problema de si pueden usar inodoros portátiles “, dijo Hastings a NBC6.

“Al final del día, algunas de las cosas que han planteado no son poco realistas. Hay algo de mérito en el hecho de que estamos en el sur de Florida. Hay calor, hay lluvia. Y donde podamos hacer esas mejoras, debemos hacer esas mejoras”, dijo Marc Moore de ICE.

“Probablemente estamos haciendo más por ahí en términos de actividad policial. Pero también creo que hay más personas tratando de acceder a nuestros servicios en términos del entorno no detenido “, dijo Moore.

“Este es un asunto federal, pero este es un problema local porque las instalaciones de ICE están aquí en Miramar y tienen un impacto en nuestra comunidad y hay un problema humanitario”, dijo Messam a NBC6.

El director de la oficina de campo de Miami para ICE le dijo a NBC6 que a las personas se les permite usar los baños y las fuentes de agua adentro. Pero los líderes del Congreso quieren poner fuentes de agua y estructuras de sombra afuera, junto con estacionamiento adicional.