Defensores de los inmigrantes en Yuba City, California, protestan el arresto la semana pasada del inmigrante Isaías Mosqueda Cisneros por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando se dirigía al trabajo, informa el diario The Sacramento Bee.

Erika Mosqueda, esposa de Isaías por 14 años y con quien tiene tres hijos, denunció junto a una docena de manifestantes la detención y la calificó de injusta.

“Es una persona responsable y trabajadora… por mucho tiempo ha sacado adelante dos empleos”, dijo Mosqueda.

'He hasn't done anything wrong': Activists protest Auburn man's ICE detention https://t.co/GMqloctFdh

— The Sacramento Bee (@sacbee_news) April 9, 2018