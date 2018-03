Varios inmigrantes trabajaron prácticamente como esclavos en una hacienda de Kansas para saldar una deuda contraída con sus patrones para pagarles a los coyotes que los trajeron ilegalmente a Estados Unidos, según cinco personas que trabajaron allí.

No tenían feriados ni seguro médico y no les pagaban horas extras en la hacienda Fullmer Cattle Co., que cría becerros para granjas lecheras de cuatro estados. Los inmigrantes tenían que comprar ellos mismos las gafas de protección y otros implementos necesarios para el trabajo.

Uno de ellos dijo que se pasó ocho meses limpiando los corrales de los becerros, esparciendo cemento y desempeñando otras tareas en la construcción. Esteban Cornejo, un mexicano que está en el país sin permiso, se fue de Kansas en noviembre tras saldar la deuda, que calcula fue de unos 7.000 dólares.

El recibo de pago que Cornejo mostró a la Associated Press indica que trabajó 182.5 horas, cobrando 10 dólares la hora, en dos semanas, a un promedio de 15 horas diarias. Su sueldo bruto fue de 1,828,34 dólares, pero le dedujeron 1,300 dólares “para pagar el avance en efectivo”, que según él fue un préstamo que la empresa le dio para traerlo al país.

Al final de cuentas vio solo 207,46 dólares, según el recibo, el equivalente a poco más de un dólar por hora trabajada en Fullmer Auto Co. Texas LLC, que tiene negocios con Fullmer Cattle.

“Lo que hacen con esa pobre gente es como una esclavitud”, sostuvo Rachel Tovar, otra ex empleada que habló con la AP.

Tovar dijo que fue entrevistada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, sus siglas en inglés), quienes le preguntaron cómo se manejaba la empresa. El ICE no quiso confirmar si estaba investigando el asunto.

MÁS SOBRE INMIGRACIÓN: ICE arresta a 23 inmigrantes durante operativos en Nuevo México y Texas

Dean Ryan, abogado de la firma, aseguró en un correo electrónico que las denuncias “sencillamente no son ciertas”.

“No hubo pagos a traficantes y nunca los ha habido”, escribió Ryan. Agregó que en Kansas “hay mucha gente dispuesta a trabajar sin que haya que ‘importarla’”.

Ryan dijo que la política de la empresa es dar adelantos a empleados que no tienen crédito. Indicó que el objetivo es permitir que los empleados compren un auto o hagan el pago inicial de una vivienda.

Esta es una adaptación al español de un artículo exclusivo de The Associated Press, mira la historia completa en inglés aquí.