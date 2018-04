Randy Bryce, candidato demócrata de origen mexicano por el puesto del republicano Paul Ryan, incluye en su plataforma política la desarticulación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, informa el sitio de noticias políticas The Hill.

La postura del demócrata hacia la agencia migratoria fue expresada el lunes durante un evento de campaña en la Universidad Wisconsin-Parkside, según una portavoz de la campaña.

“En lugar de expulsar a inmigrantes que representan un riesgo para la seguridad del país, ICE se está embriagando con un gran poderío y acapara cada vez más recursos federales que emplea para deportar a niños y familias que respetan las leyes”, explica Bryce en el sitio web para su campaña.

Otra parte de su programa político incluye lograr que el Congreso considere otras agencias del gobierno para asumir de manera más eficaz el tema migratorio, detalla The Hill.

El ICE – una dependencia del Departamento de Seguridad Interior – fue creado en 2003 por la administración del presidente George W. Bush y asumió funciones antes responsabilidad de otras agencias.

El demócrata plantea además ampliar la protección a beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y contrarrestar los esfuerzos de del presidente Donald Trump para frenar la migración legal.

Bryce enfrenta a Ryan con un programa de campaña política que contrasta marcadamente con la postura inamovible del actual gobierno frente al tema migratorio.

El martes el presidente dijo que quiere emplear el ejército para asegurar la frontera con México hasta que se construya el muro que ha prometido.

“Vamos a hacer las cosas militarmente hasta que tengamos un muro y la seguridad como se debe”, dijo, y añadió que se trata de un “gran paso”.

Con información del medio The Hill y la agencia The Associated Press