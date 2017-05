Decenas se lanzan sobre agentes de ICE para impedir arresto

Cerca de 30 residentes de una comunidad en la ciudad de Nueva York se lanzaron a la calle y enfrentaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ayer martes durante el arresto de un inmigrante indocumentado, informó el periódico New York Daily News.

Los hechos ocurrieron a media mañana de ayer en el vecindario de Richmond Hill, en el condado de Queens. Los agentes de ICE buscaban a Hardat Sampat, un inmigrante de Guyana, en Suramérica, buscado por robo y por reingreso ilegal al país.

Familiares y vecinos trataron de convertirse en una barrera humana entre los agentes de ICE y Sampat.

Según el New York Daily News, la hermana de Sampat se arrodilló frente los agentes de ICE y les suplicó que por favor no se lo llevaran.

“Ni siquiera la miraron”, se quejó la hispana Melissa Rivera, una amiga de la familia. “No les importaba. Esto es lo que Trump está haciendo”.

La Policía había arrestado a Sampat hace algunas semanas por robar dos veces una residencia en Rockaway cuya dueña el inmigrante conoce. La segunda vez, Sampat roció pintura blanca sobre las paredes y muebles de la casa, precisó el New York Daily News.

Según familiares de Sampat, él iba a salir a un tribunal en Queens, para una audiencia relacionada al caso, cuando llegaron los agentes de ICE para arrestarlo.

Sampat había sido deportado a Guyana hace unos cinco años, después de estar detenido en una cárcel de Florida por cargos de asalto.

“Es un padre, tío e hijo amado”, dijo Rivera. “No es justo que simplemente lo separen de su familia”.

VIDEO: Federal immigration agents forced to call for back up after residents attempt to stop arrest in Queens https://t.co/7dIiu0p4vx pic.twitter.com/Ql0hOrIXyr

— New York Daily News (@NYDailyNews) May 30, 2017