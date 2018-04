Siete agentes federales de inmigración ingresaron sin permiso a una granja lechera del centro de Nueva York y arrestaron a un trabajador guatemalteco identificado como Marcial de León Aguilar, sin presentar una orden, denunció el dueño del lugar, quien posteriormente fue esposado por querer grabar en vídeo el incidente.

La senadora demócrata Kirsten Gillibrand tuiteó que está “sumamente perturbada” por lo sucedido y solicitó una investigación inmediata.

Deeply troubled by this report from Rome, NY. ICE officers should not be allowed to raid private property without a warrant. There must be an immediate investigation into what happened here. https://t.co/0eBEDAUQV8

— Kirsten Gillibrand (@SenGillibrand) April 18, 2018