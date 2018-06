El director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Thomas Homan, fue duramente cuestionado por aceptar una invitación para hablar en un evento de una organización con tendencias antiinmigrantes.

Estaba programado que Homan dirigiera un mensaje el martes durante un foro organizado por el Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés), el cual es reconocido como un grupo de línea dura respecto a los inmigrantes.

Joseph Crowley, representante por Nueva York y presidente del Caucus Demócrata en la Cámara, envió una carta a Homan para pedirle que cancelara su participación en el evento del que llamó “un grupo de odio”.

“Es muy inapropiado que un alto funcionario de una agencia federal se involucre con un grupo que difunde puntos de vista tan abominables, como la supremacía blanca y el antisemitismo”, escribió Crowley en la misiva, reportó The Hill.

