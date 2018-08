Una encuesta realizada por la asociación de contratistas Associated General Contractors of America (AGC, por sus siglas en inglés) sobre la fuerza de trabajo reveló el miércoles que el 78 por ciento de las empresas de construcción en Texas informan tener dificultades para encontrar trabajadores calificados y que esa dificultad persiste, a pesar del crecimiento en el mercado laboral, reportó el sitio de noticias Houston Chronicle.

Houston lidera la nación en un análisis reciente del crecimiento del empleo en la construcción, con la industria en auge en el año posterior al huracán Harvey, según Simonson. El área metropolitana, que incluye Houston, Woodlands y Sugar Land, sumó 25.500 empleos de construcción entre julio de 2017 y 2018, un aumento del 12 por ciento.

