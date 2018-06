Cinco ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ascendencia hispana, que viajaban de regreso de México a Estados Unidos el domingo 27 de mayo se llevaron una sorpresa cuando dos de ellos fueron retenidos por 45 minutos en la garita de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Nogales, Arizona.

“Minutos después de haber entregado nuestros documentos válidos, que prueban nuestra nacionalidad americana, el oficial Martínez de CBP llamó a otro oficial de apellido Ornelas y Martínez señaló a mi esposo con el dedo para que se bajara del vehículo, le preguntó que si tenía algún arma, le dio una palmada e inmediatamente lo esposó”, dijo a MundoHispánico la esposa del detenido que quiere que su identidad se mantenga en el anonimato porque teme perder la ciudadanía. “No nos dieron ningún tipo de explicación”.

La mujer de origen mexicano jamás imaginó que tendría que vivir ‘en carne propia’ lo que durante los últimos meses ha sido noticia: el trato de agentes fronterizos para con inmigrantes que cruzan la frontera.

“Todos sentimos lo mismo y pensamos lo mismo en ese momento, que fue un acto de discriminación a causa del grupo étnico de mi esposo y su nombre”, dijo la testigo. “Mi esposo es hindú y de piel un poco morena”.

Según el relato de esta mujer, su esposo no se resistió a los oficiales y cooperó con ellos cuando fue separado del resto del grupo y llevado a un cuarto dentro de la estación. Minutos más tarde regresaron los oficiales y esposaron a un amigo que viajaba con ellos, también de origen hispano, y una vez más no dieron razón alguna.

“Las tres latinas nos quedamos dentro del carro, mi madre de 73 años y mi amiga pero luego nos dijeron que pasáramos a una sala de espera donde estaban mi esposo y mi amigo, un oficial de apellido Clarke tomó nuestros teléfonos porque según el protocolo no podíamos tenerlos allí”, aseveró la hispana. “Cuando entramos al cuarto, vimos a mi esposo y amigo que aún estaban esposados, con las manos en la espalda”.

Sin pronunciar palabra y al cabo de una hora los dejaron en libertad, pero la mujer no quería irse del lugar sin antes exigir una explicación, pues según ella ninguno de ellos tiene antecedentes legales.

“Yo le pregunté al oficial Solitzer, quien dijo que era el supervisor, que qué había impulsado a sus oficiales a tomar medidas tan agresivas contra mi esposo, y casualmente me dijo que tenía una alerta que decía que había un individuo armado y peligroso dentro del vehículo y luego agregó, que se trataba de un hombre”, dijo a MundoHispánico. “Pero se me hizo muy raro pues ese vehículo era rentado y no había manera de que ellos supieran la identidad de las personas que íbamos dentro del carro y el oficial Martínez se llevó a mi esposo al primer minuto de habernos visto, probablemente por como se ve físicamente”.

La testigo de lo ocurrido cree que estos casos de presunta caracterización racial ocurren por la militarización de la frontera recientemente ordenada por el presidente Donald Trump.

“Yo soy de esa ciudad y he visto cómo se ha militarizado, para mí es muy importante que la gente que vive en esa frontera o que la atraviesa para ir a trabajar o simplemente por turismo, que sepa que esto también les puede ocurrir a ellos y no quiero que esto le vuelva a suceder a mi esposo”, dijo. “Voy a levantar una queja al Departamento de Seguridad Nacional y espero recibir respuesta de por qué nos trataron así y al menos una disculpa”.

MundoHispánico contactó a CBP para confirmar lo ocurrido y aunque no dieron detalles específicos del caso, señalaron que efectuar detenciones temporales hace parte del protocolo.

“Cuando los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) se encuentran con personas que intentan ingresar a los Estados Unidos desde un país extranjero, los oficiales hacen un gran esfuerzo para identificar y examinar a dichas personas y cualquier artículo que tengan en su poder”, dijo Teresa Small, Coordinadora de Asuntos Públicos de CBP en Arizona, en un comunicado enviado a MundoHispánico.

“Con el fin de completar efectivamente ese proceso de selección, las personas están sujetas a una detención temporal en su intento de ingresar a los Estados Unidos. A lo largo del proceso, los oficiales ​​trabajan para resolver de manera eficiente cualquier preocupación o amenaza que pueda surgir antes de permitir que el individuo ingrese al país”.

Asimismo esta pareja quiere saber si existen otras personas que han sido víctimas de los mismo y si actualmente existe una demanda en contra de las autoridades fronterizas, para unirse a ella.

La Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés) en Arizona estableció en 2013 el Proyecto de Litigio Fronterizo, para investigar, documentar y litigar casos civiles y de derechos humanos en la región fronteriza de Estados Unidos con México, incluidos los abusos cometidos por la Patrulla Fronteriza.

“Nosotros atendemos todas las quejas, pero lastimosamente no tenemos los recursos suficientes para hacernos cargo de todos los casos de perfil racial y por eso solo tomamos algunos de ellos, tratando siempre de enfocarnos en los problemas que afectan al mayor número de personas que estén en la misma situación”, dijo aMundoHispánico Billy Peard, abogado de ACLU Arizona y encargado de tomar estos casos.

Peard tiene conocimiento del caso y está en contacto con las personas que se vieron directamente afectadas.