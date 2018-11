Los carriles hacia Estados Unidos desde México se han cerrado temporalmente en el puerto de entrada de San Ysidro, mientras las cuadrillas aseguran la frontera en respuesta a la caravana de migrantes de Centroamérica, integrada por miles de personas que ya están en Tijuana, reportó NBC7 este lunes.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) dijo que habían suspendido temporalmente el procesamiento de vehículos hacia el norte ya que “colocan materiales adicionales para el endurecimiento de los puertos”.

CBP has temporarily suspended northbound vehicle processing at San Ysidro to position additional port hardening materials. After the materials are in position, CBP will resume processing northbound vehicle traffic in select lanes. Southbound vehicle lanes remain unaffected.

Los carriles se reabrirían después de que se complete el proceso, dijo CBP, aunque no estaba claro cuánto tiempo tomaría.

Los carriles hacia el sur no se vieron afectados, informó la agencia. Agregó, en otro mensaje, que también cerró una de las instalaciones de acceso peatonal al país, pero que otra continuaba funcionando.

CBP has suspended processing northbound pedestrian travelers at the San Ysidro Pedestrian East facility; pedestrian travelers can continue to use the Pedestrian West facility at San Ysidro to cross northbound into the U.S.

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) November 19, 2018